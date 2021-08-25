المشهد اليمني الأول

أكدت حركة حماس اليوم الأربعاء 25 اغسطس 2021 أن تنصل العدو الإسرائيلي من دفع استحقاق معركة “سيف القدس” سيدفع شعبنا لتصعيد تحركاته حتى نيل حقوقه العادلة والمشروعة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: “حركة الجماهير والفعاليات الشعبية ستتصاعد بمختلف الأدوات والوسائل للضغط على العدو الاسرائيلي حتى تحقيق مطالب شعبنا”.

يُشار إلى أن قوى وفصائل العمل الوطني والاسلامي بدأت فعاليات التظاهر على حدود قطاع غزة يوم السبت الماضي احياءً للذكرى الـ 52 على حرق المسجد الأقصى المبارك، وجاءت.

وأكدت الفصائل أن المظاهرة على حدود غزة “في مخيم ملكة” جاءت للضغط على العدو الإسرائيلي بتنفيذ مطالب شعبنا بفتح المعابر وادخال البضائع واعادة الاعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية.