المشهد اليمني الأول

أكدت مصادر اعلامية اليوم ان المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز جروندبرج سيبدأ مهامه الرسمية في الخامس من الشهر المقبل.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة حول اليمن، دون مشاركة جروندبيرج، هي الأولى منذ رحيل المبعوث الأممي السابق مارتن جريفيث الذي شارك بصفته وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد عين السويدي هانز جروندبرج مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث.

وفي يونيو/حزيران الماضي انتهت مهمة جريفيث، الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويعد جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن جريفيث.

ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر/أيلول 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل بمجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.