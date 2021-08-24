المشهد اليمني الأول

بدأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تحركات في صفوف مشايخ قبائل طوق صنعاء الموالين لتحالف العدوان في خطوة تشير من حيث التوقيت إلى مساعيها إعادة تشكيل عملائها في الداخل اليمني بعد فشل رهانها على القوى السياسية الموالية لها تحسبا لمرحلة جديدة في اليمن.

والتقت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثرين ويستلي بابرز مشايخ قبائل ارحب المتواجدين في العاصمة السعودية، حمود العشبي، حيث ناقشت معه التحركات الامريكية للدفع لعملية السلام في اليمن.

ومع أن العشبي لا يشكل أي ثقل او طرف سياسي إلا أن توقيت التحرك الأمريكي يشير إلى بدء واشنطن التي أعلنت رغبتها بإعادة فتح سفاراتها في صنعاء إعادة احياء التوليفة القبلية والسياسية التي كانت تعتمد عليها في تمرير اجندتها خلال العقود الماضية وبما يسمح لها بالتلاعب مستقبل بورقة القبائل لتمرير اجندتها بعد اختراقها.

ويتزامن طرق أمريكا لأبواب قبائل صـنعاء بعد فشلها في إعادة تصدير المؤتمر بفعل الصراعات التي تعصف به وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على فتح خط مباشر مع قبائل صنعاء.

المصدر: الخبر اليمني