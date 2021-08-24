المشهد اليمني الأول

أفاد موقع “غلوبس” الصهيوني أن شركة “شيكون وبينوي”(الاسكان والبناء) الاسرائيلية انتقلت الى المرحلة الثانية في مناقصة PPP في العاصمة الاماراتية أبو ظبي لاستبدال إضاءة الشوارع التي تستخدم تقنية LED، والتي تبلغ قيمتها أكثر 320 مليون دولار (نحو مليار شاكل)، وتخوض 8 شركات المناقصة في هذه المرحلة من بينها شركة EDF العملاقة الفرنسية، شركة السكك الحديدية الصينية، وقد دُعيت حاليا لتقديم أوراق المناقصة الكاملة.

المشروع يشمل تمويل، إقامة، تشغيل وصيانة لـ135,742 لامبة شارع تعمل عن طريق تقنيات LED التي توفر بالطاقة في الشوارع البلدية والشوارع الواصلة بين المدن في أبو ظبي، استبدال هذه اللامبات سيؤدي الى توفير بالطاقة بحجم 2,400 مليون كيلو واط من الكهرباء، والتي تعادل انخفاض بنسبة 76% باستهلاك الكهرباء خلال الامتياز على مدار 12 عاما.

هذه هي المرة الاولى التي تخوض بها شركة اسرائيلية مناقصة في الامارات، عملية التسجيل للمناقصة تمت عن طريق الفرع الاسرائيلي لمكتب استثمار ابو ظبي ADIO في “تل أبيب”، في الأراضي المحتلة.

وبحسب التقرير، فترة العمل على المشروع المتوقعة يمكن أن تستغرق 15 شهرًا بالإضافة الى 9 أشهر تنظيم و10 أشهر تشغيل وصيانة.