المشهد اليمني الأول

تلقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية شكر جوابية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رداً على التهنئة التي بعثها إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد الرئـيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي.

وأكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر.

كما أكد الرئـيس رئيسي، الحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك في برقية شكر جوابية تلقاها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رداً على التهنئة التي بعثها إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.