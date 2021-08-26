المشهد اليمني الأول

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم الخميس ، رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سير العمل بالهيئة وخططها لتطوير قطاع النقل البري ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

وتطرق اللقاء، إلى إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار العدوان والحصار، بالإضافة إلى مصفوفة المشاريع الاستراتيجية والبرامج والأنشطة التي تضمنتها الرؤية الوطنية في مجالات النقل البري.

وأكد الرئيس المشاط، أهمية مضاعفة الجهود لتطوير قطاع النقل البري والعمل على تجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري باعتباره من القطاعات الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني.

كما التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم الخميس ، محافظ مأرب علي محمد طعيمان.

وتطّرق اللقاء إلى الأوضاع في مديريات محافظة مأرب المحررة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجاتهم من المشاريع الخدمية والتنموية لتخفيف معاناتهم جراء استمرار العدوان والحصار.

كما تطرق اللقاء، إلى ما تضمنته مبادرة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن مارب من نقاط تمثل أنصافا لأبناء المحافظة وتضمن تحقيق السلام وتجنيب المحافظة ويلات الحرب.

وأشاد الرئيس المشاط، بمواقف أبناء ومشايخ وقبائل محافظة مأرب المشرفة واستمرارهم في دعم الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

ونوه بترحيب أبناء ومشايخ مأرب بمبادرة قائد الثورة والذي يجسد الحرص على إحلال السلام وحقن الدماء وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

فيما جدد محافظ مأرب، التأكيد على الاستمرار في رفد المرابطين بالجبهات بالمال والرجال حتى تحرير المحافظة من الغزاة والمحتلين.

وأكد الحرص على مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية ذات الأولوية وفقا للإمكانيات المتاحة.