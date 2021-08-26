المشهد اليمني الأول

تتكشف فضائح مرتزقة العدوان يوماً بعد يوم ويظهر على السطح العديد من عناوين خيانتهم وارتزاقهم وبيعهم للاوطان وجديد هذا ما غرد به صالح الجبواني الوزير السابق للنقل في حكومة المرتزقة، فاضحاً فساد المرتزق معين عبدالملك باستلام مئات الآلاف من الريالات والدراهم.

وأكد صالح الجبواني في تغريدته أن معين عبدالملك يستلم 250 ألف ريال سعودي من الحكومة السعودية شهريآ، و 200 ألف درهم إماراتي من بن زايد شهريآ.

وأوضح الجبـواني أن المرتزق معين عبدالملك أشترى مؤخرآ منزل في الإمارات بمبلغ 17 مليون درهم، مستطرداً بالقول: “طبعآ هذا غير الخمسة مليون درهم التي أستلمها بعد ضربة الجيش في العلم، كان الرئيس هادي ينوي تغييره فرفض آل جابر ولازال”.