المشهد اليمني الأول

توقعت مصادر قضائية أن يتم تنفيذ حكم اعدام المتهمين بقتل عبد الله الأغبري خلال هذا الأسبوع.

تحديد الموعد

وقد أيد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى على حكم المحكمة العليا بحق المتهمين.

وكانت المحكمة العليا بصنعاء قد أيدت الحكم الاستئنافي الصادر من استئناف امانة العاصمة باعدام اربعة من المتهمين بقتل عبدالله قائد عبدالله الأغبري والحبس خمس سنوات للمتهم الخامس مع دفع 5 ملايين ريال

حكم الاعدام

وكانت محكمة استئناف أمانة العاصمة قد ايدت في جلستها بتاريخ 23 ديسمبر 2020م حكم الاعدام بحق 4 من المتهمين بقتل وتعذيب المجني عليه عبد الله الأغبري وخففت المحكمة عقوبة المتهم الخامس الى الحبس 5 سنوات مع دفع 5 ملايين ريال.

وكانت محكمة شرق الأمانة الابتدائية قد قضت في 17 اكتوبر الماضي بإعدام خمسة ، ادينوا بجريمة قتل الشاب عبدالله الأغبري، والحبس للمدان السادس لمدة سنتين.

حيث قضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين عبدالله حسين ناصر السباعي، ووليد سعيد الصغير العامري، ومحمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة، ومنيف قائد عبدالله مغلس، بالتهم المنسوبة اليهم في البند الأول من قرار الاتهام, ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا وذلك رمياً بالرصاص لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله قائد الأغبري.

مناشدة لأسرة الأغبري

إلى ذلك أطلق عدد من الناشطين الحقوقيين على مواقع التواصل الإجتماعي دعوات تطالب من أسرة الشاب عبدالله الأغبري بالعفو عن المدانين الأربعة، فيما تمسك آخرون بتأييدهم لحكم الإعدام قصاصاً بحق الجناة.

وبعث الناشط السياسي والحقوقي اليمني عبدالوهاب الشرفي، الأسبوع الفائت، مناشدة عاجلة لأسرة المجني عليه الشاب عبدالله الأغبري ، عقب توارد أنباء عن قرب موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الجناة.

وطالب رئيس مركز الرصد الديمقراطي عبدالوهاب الشرفي، في رسالة بعثها لأولياء الدم “أسرة الأغبري ” نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي، بالعفو والقبول بالدية المغلظة.

“المشهد اليمني الأول” يعيد نشر نص رسالة عبدالوهاب الشرفي التي وجهها لأسرة عبدالله الأغبري:

“يا اهل الاغبري رحمه الله قتل ابنكم مظلوما و بصورة غاية في القساوة تاثر لها المجتمع بكله ورغم كل الصعوبات صمدتم و تمسكتم بالقصاص وذاك حقكم ونعم مافعلتم . والان صدرت احكام القصاص و صادق عليها رئيس المجلس السياسي و القصاص قد استحق ولم يتبقى الا التنفيذ ولا يمنعه عن القتله اليوم مانع والزجر و الرع حصل واصبح القتلة عبرة لكل قاس ومستقوا على الضعفاء .

اليوم وقد بات حق القتيل بيدكم و القتله ادينوا و تمت المصادقة على التنفيذ والذي لا يمنعه اليوم الا فضل ورحمة اهل الاغبري رحمه الله ، روؤس القتلة هي بين ايديكم لا يمنعها الا فضلكم، ورحمتكم بنساء سترمل و اطفال سييتموا لا ذنب لهم .

ياهل الاغبري من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا وبيدكم اليوم فقط لا غيركم ان تحيوا نفوسا قد اجرمت و كانت قاسية نعم ولكن لها نساء واطفال سيظلموا ، اعرف انكم لستم السبب والسبب هي هذه الرقاب نفسها ، لكن بيدكم ان تتفظلوا و ترحموا و تصنعوا بيضاء يحمدها لكم الله وخلقه وتحييوا هذه النفوس وتقبلوا بالديات مغلضة واحيائها كانه احياء للناس جميعا .

يا اهل الاغبري الردع حصل بوصول القضية الى مرحلة التنفيذ الذي لايمنعه مانع و الردع ايضا فوق ذلك لكم تحقيقه بديات مغلضة ، والقصاص لن يعيد لكم ابنكم رحمه الله ، وقد اخذتم حقه ناجزا وروس قتلته اليوم بين ايديكم ، وبايديكم اليوم ان تقدموا لابنكم ماهو اكبر وااجر من القصاص وهو العفو تفضلا ورحمة لنساء واطفال سيلحقهم ويل وليس لهم ذنب .

يااهل الاغبري من عفى واصلح فاجره على الله ، و العفو اليوم بيدكم و الاجر بيد الله عز وجل ومن يعطي عطاء ملك الملوك اذا تفظلتم ورحمتم نساء واطفال مسلمون كما انتم مسلمون ويمنيون كما انتم يمنيون و معرضون لاذى لاذنب لهم فيه وكما كنتم اهل للتمسك والقوة والحزم و الاستبسال حتى وصلتم لحقكم الناجز انتم اهل المرؤة والعفو و الاحسان والفضل و احتسبوا هذا الفضل والرحمة العضيمان بما يمكن ان يقابله ملك الملوك ان عفوتم واصلحتم ورضيتم منه بالاجر الذي وعد به .

يا اهل الاغبري اعطيتم الناس درسا في التمسك بالحق رغم كل الصعاب وهيئ الله عز وجل لكم فرصة لتعطوهم درسا في العفوا عن الاقتدار فاغتنموها .

يااهل الاغبري منن الله عز وجل عليكم كبيرة من تسجيل القتل الى خروج التسجيل رغم محاولة اعاقته الى التفاف الناس حولكم وتسخيرهم لنصرتكم الى محاكمة تمت رغم محاولات اعاقتها الى حكم لكم بحقكم و الى المصادقة عليه و قيامه حق ناجر لايمنعه مانع و من منّ عليكم بكل هذه النعم يرغبكم في العفو و الاصلاح و القبول ورضى نفوسكم بالاجر منه ومن اعظم اجرا من الحي القيوم .

يا اهل الاغبري ان قاصصتم فذاك حقكم وان عفوتم فذلك حقكم و فضلكم ورحمتكم بنساء واطفال لاذنب لهم ، اناشدكم الفضل والعفو والقبول بالديات المغلظة وعتق اربع رقاب ليس لاجلها وانما لاجل من ورائها من نساء واطفال .. اعفوا لوجه الله عز وجل .. والله المستعان و نعم المولى ونعم النصير”.