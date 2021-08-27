المشهد اليمني الأول

مظاهرات قبيلة آل المرة تم تجميدها وسمو الأمير تميم أصدر مرسوم باجراء الانتخابات في شهر أكتوبر القادم بدون اجراء أي تعديلات وحرمان أبناء القبيلة العريقة من حق الترشح والانتخاب على وقع نقل السلطة في أفغانستان الى طالبان الإرهاب بعد انسحاب أمريكا وبمساعدة مالية ولوجستية قطرية.. وفي الأمس 25 أغسطس نشرت مؤسسة جفاج الصهيونية الاستخبارية تقرير –تابعه المشهد اليمني الأول- كشف فيه عن مفاوضات سلام سرية تجري بين قطر والكيان الصهيوني وبشروط صهيونية مجحفة وببعبع حدوث فراغ امني بعد خروج أمريكا من قطر الامر الذي يهدد بقاء النظام القطري والحل حماية صهيونية بالتطبيع وجاء بالتقرير مايلي:

قطر تتفاوض على اتفاق سلام مع الكيان العبري

تأكيد مصادر استخباراتية في “جفاج” أن دولة قطر تتفاوض خلف أبواب مغلقة على اتفاق سلام مع الكيان العبري، وذكرت المصادر أن المفاوضات السرية تجري في عدة عواصم غربية، وأفاد ضابط مخابرات قطري ، وهو فلسطيني الجنسية، أن الحكومة القطرية تسعى إلى اتفاق سلام كامل مع تل ابيب يعادل اتفاق السلام بين الكيان الصهيوني والإمارات.

وأكد المصدر لـ جفاج أن “قطر تعلم أن الوضع قد تغير، أمريكا تنسحب من الخليج العربي، وقطر تريد شكلاً جديدًا من الضمان ولا يمكنها أن تبقي الإمارات وسيط السلام الوحيد في الخليج”.

وأشار مصدر استخباراتي غربي لـ جفاج أن اتصالات قطر مع تل ابيب بدأت منذ أكثر من عام، وذكر أن “القطريين لم يقطعوا علاقاتهم بتل ابيب، لقد حافظوا دائمًا على الاتصالات، لكن هذا مختلف، يريد والد الأمير، “الشيخ حمد بن خليفة” إقامة علاقات سياسية وعسكرية وأمنية مع الكيان العبري ”[تعليق: من المعروف أن والد الأمير الحالي هو الحاكم الفعلي لقطر وله تأثير كبير على ابنه الأمير. سياسات الأب هي التي تطبق والأمير تميم يعتبر صورياً تحت جناح والده. تعليق نهائي].

الدافع القطري

وتابع المصدر الذي عمل دبلوماسياً في الدوحة حتى وقت قريب بالقول إن “الدافع الرئيسي لقطر هو الفراغ الذي تتركه أمريكا في الخليج العربي. القوات الأمريكية تنسحب من الخليج وتغلق قاعدتها الضخمة في قطر، الأمر الذي يترك قطر عارية في مهب الريح.

وتابع قائلاً: “إنهم [القطريون] يبحثون عن حلفاء جدد لتأمين أنفسهم ضد خصومهم، ولا سيما الإمارات و السعودية والكيان الصهيوني يمكن أن يكون هذا الحليف”، رؤساء جواسيس صهاينة وقطريون يستعدون لمقابلة أوروبية.

لقاءات متواصلة

تعرف أجهزة المخابرات بشكل عام أن اللقاءات بين القطريين والصهاينة بدأ العام الماضي وتحديدا من فبراير 2020، عندما أفادت وسائل اعلام سعودية أن رئيس الموساد الصهيوني آنذاك يوسي كوهين التقى بنظيره القطري، محمد بن أحمد المسند.

ومع ذلك، أكد ضابط مخابرات متوسط ​​الرتبة من دولة خليجية مجاورة لقطر لـ جفاج أن “اللقاءات بين الجواسيس الصهاينة والقطريين بدأت قبل ذلك بكثير، لكي نكون منصفين، وكان عليهم التعامل مع الصهاينة والتنسيق معها مثلنا مثل بقيتنا، و لا نرى أي مشكلة في ذلك، فقط أن الإعلام القطري يلعب دور قديس بينما يشيطننا بفعل ما يفعلونه بالضبط “. [تعليق: قناة الجزيرة المملوكة لقطر وتسيطر عليها شيطنة ومهاجمة الدول العربية التي وقعت مؤخرًا اتفاقيات سلام مع تل ابيب ، ولا سيما الإمارات والبحرين ، واتهمت السعودية بأنها دولة دمية للكيان العبري ، على الرغم من أن السعوديين لم يوقعوا اتفاق سلام مع تل ابيب حتى الآن. تعليق نهائي].

أوضح مصدر في المخابرات الخليجية أن “ما تريده قطر الآن هو دعم من تل ابيب.

لطالما تفاخرت قطر بامتلاكها أكبر قاعدة جوية أمريكية هناك ، ولا يمكن لأحد مهاجمتها بسبب الوجود الأمريكي. الآن بعد أن تغادر أمريكا فهم يتعرضون للسخرية بفضل أفعالهم في أفغانستان ، يتعين على قطر الاختيار بين السلام معنا [دول الخليج العربي] أو الاحتلال التركي الفعلي للبلاد “[تعليق: ما يقدر بنحو 3000 جندي تركي يتمركزون في قطر منذ عام 2017. وقد تمت دعوتهم إلى البلاد بناءً على طلب أمير قطر الذي انخرط في مواجهة حامية للغاية مع جيرانه في الخليج العربي تضمنت تهديدات متبادلة بالقيام بأعمال عسكرية بما في ذلك الغزو. تعليق نهائي].

أكدت مصادر في جفاج داخل الديوان الملكي القطري، أن الاتصالات الجارية بين الصهاينة وقطر كانت “حارة وودية للغاية. إن الصهاينة لا يمانعون في السلام مع قطر ومع ذلك فقد أظهروا بالفعل فهمهم أن هذا قد يستغرق وقتًا “.

وأكد المصدر لـ جفاج أن المفاوضات تقودها وكالة المخابرات القطرية وليس وزارة الخارجية القطرية، وقد تضمنت المحادثات عدة اجتماعات بين رئيس المخابرات (القطرية) محمد المسند وكبار ضباط المخابرات الصهيونية، بالإضافة إلى ذلك، لم يلتق برئيس الموساد المعين حديثًا، ديفيد بارنيا.

ماذا يريد القطريون

أفاد مصدر قطري له علاقة عمل وثيقة مع مكتب الأمير تميم لـ جفاج أن “صاحب السمو الملكي يريد اتفاقية سلام مشرفة وعادلة. لقطر. نحن لسنا ضد السلام ولكن نريد السلام العادل. ما نريده الآن هو تنسيق أفضل مع الصهاينة في القضايا الإقليمية، لقد كانت مؤسستنا السابقة مثمرة للغاية ، وتمكنا من إحضار البطلينوس إلى غزة وتسهيل تدخل المصريين في غزة على الرغم من خلافاتنا معهم. نحن بحاجة للصهاينة في أشياء معينة وهم بحاجة إلينا أيضًا “.

وأضاف أن قطر قد تسعى إلى اتفاق سلام كامل. “نحن على استعداد لتوقيع اتفاقية سلام ونرحب بالأميركيين إذا كانوا يريدون تسهيل ذلك ، وحتى الآن (الأمريكيون) قد استقروا للتو بمباركة المحادثات ولكنهم لم يفعلوا أي شيء لتشجيعهم”.

منافسة الإمارات

وأفاد دبلوماسي غربي يقيم في الدوحة ، قطر ، لـ جفاج، “إن قطر تريد منافسة الإمارات على قيادة الشرق الاوسط السلمي الجديد. كانت تعتقد أن اتفاقيات السلام الإبراهيمية الموقعة بين الكيان الصهيوني وأربع دول عربية تحت إدارة ترامب كانت مزحة ستموت بمجرد مغادرة ترامب لمنصبه. لكن هذا ليس هو الحال ، وبالتالي فإن قطر ترغب في قيادة هذا أو على الأقل أن تكون على الطاولة ، فلديها إمبراطورية إعلامية واتصالات استخباراتية مناسبة ، في الواقع هي خبيرة في التوعية العامة ، ولديهم القدرة على تحقيق ذلك. “.

ماذا يريد الصهاينة؟

[تعليق]: الصهاينة يدركون أن القطريين يخشون أن يلتهمهم جيرانهم بعد أن يغادر الأمريكيون ويريدون التغلب على الإمارات في لعبتها الخاصة: ومع ذلك ، فإن الصهاينة لديهم أهداف محددة للغاية يسعون إليها من قطر. وبالتالي ، في حين أن الصهاينة قد يبدون تاريخيًا يائسين من أجل السلام ، فإنهم أيضًا حريصون جدًا على تحقيق مكاسب كبيرة من خلال التوقيع عليه. لن يوقعوا اتفاق سلام مع قطر المعادية تاريخيا جدا مجانا. تسيطر قطر على قناة الجزيرة ، التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتشيطن تل ابيب منذ أكثر من عقدين. كما أن قطر هي ملاذ للإخوان المسلمين الإقليميين ، الكيان الذي يسيطر على حماس ومعترف به كجماعة إرهابية من قبل عدة دول في المنطقة [التعليق النهائي].

وأفاد مصدر استخباراتي صهيوني مقرب من الخليج العربي لـ جفاج أن “لدى الصهاينة قائمة رغبات واضحة تطلبها من القطريين. أولاً ، نريد من قطر أن تخفض خطها الإعلامي المعادي للسامية وتتوقف عن تحريض العرب والمسلمين ضدالكيان العبري “. وأضاف المصدر أنه “بينما نفهم أن قطر لا تستطيع أن تفعل 180 في هذا الشأن ، يجب على قطر أن تبدأ بالتوقف عن استخدام قناة الجزيرة لتحريض الشباب الفلسطيني على الانخراط في الإرهاب في إفلسطين المحتلة “.

وبحسب المصدر لـ جفاج ، فإن “الكثير من الفلسطينيين تأثروا بالجزيرة والإرهابيون دائما ما يتمسكون بالجزيرة كأبطال، والقضايا الصغيرة تحولت إلى جهاد مقدس من قبل أجهزة الإعلام القطرية”. وتابع المصدر بالقول: “لقد قمنا بعمل جيد في إحلال بعض الهدوء إلى غزة بمساعدة القطريين ، لكننا نشعر دائمًا بالقلق من قرب قطر من أعدائنا الأكثر عدائية”. وأضاف أن “هناك تحالف إقليمي يضم قطر والأردن وتركيا وإيران والسلطة الفلسطينية وحماس ويمكن اعتباره محور الشر الإقليمي على مستوى مختلف”.

ثم طرح المصدر السؤال التالي: هل ستتخلى قطر عن فريق الحلم الشرير هذا؟ لا نعرف ، لكن دعنا نرى “. ثم حذر من أن “ملك الأردن وأردوغان سيصابان بالجنون ويهاجمان القطريين إذا وقعا اتفاقية سلام معنا. لكن على قطر أن تدرك أنها إذا أرادت الحفاظ على سيادتها وإذا أراد الأمير أن يطلب مساعدتنا لإنقاذ عرشه ، فعليها أن تقبل أن الإرهابيين وإيران والإخوان المسلمين هم عدونا المشترك، وعلينا التعاون في مكافحة هذا التهديد”.

فطيرة في السماء؟

ألقى مصدر استخباراتي أمريكي متقاعد عمل مع كل من الصهاينة والقطريين بظلال من الشك على المحاولة برمتها قائلاً لـ جفاج “إن القطريين يستخدمون الكلمات الكبيرة دائمًا ولكن يمكنهم التصرف عكس ذلك. لنكن صادقين ، فهم متقلبون ، كيف يمكن أن يوقعوا اتفاق سلام مع تل ابيب بعد أن كانت وسائل إعلامهم تصف الإمارات والبحرين بالخائنة لصنع السلام مع الكيان الصهيوني ؟.

وأضاف لـ جفاج أن “الأحجار التأسيسية لدولة قطر هي روابطها مع الأردن. يسيطر الأردن على قناة الجزيرة القطرية ، ونصف كبار ضباط المخابرات القطرية إما أردنيون متجنسون كقطريين أو تم تدريبهم مباشرة من قبل الأردنيين. لن يسمح الأردن بحدوث مثل هذا الاتفاق. وأضاف: “ليس الأردن فقط. قطر صديقة مقربة لإيران ، لماذا يستعدونهم خاصةً وأن كل من القطريين والإيرانيين يعتبرون السعودية والإمارات أعداء مشتركين؟ ” ثم ذكر المصدر أن “هذا الأمر برمته خدعة ، والقطريون يفعلون أفضل ما يفعلونه ، ويلعبون بالكلمات بينما يواصلون العمل كالمعتاد ، ضع علامة على كلامي، ولا يمكن أن يكون هناك سلام بين الكيان الصهيوني وقطر.

أبلغ ضابط استخبارات عسكري غربي لـ جفاج: “الصهاينة لا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق السلام مع قطر ، إنهم يلعبون لعبة قطر في إبقاء الأبواب مفتوحة ، ولا يمكن للصهاينة الوثوق بالقطريين، دعونا لا ننسى أن قطر فتحت إعلانًا تجاريًا”. مكتب في تل أبيب في منتصف التسعينيات. ماذا حقق ذلك؟ لا شيئ.”

المصدر عبر عن رأيه: “إن القطريين على دراية بالتغييرات التي تجتاح الشرق الأوسط ويشعرون أن شيئًا ما يجري مع حليفين رئيسيين، ملك الأردن والنظام الإيراني. إذا تم تسوية أحدهما أو كليهما، فستفقد قطر عمودها الفقري، وبالتالي، فإن قطر تتلاعب الآن بمفهوم السلام. وطالما بقي الوضع الراهن ، فمن غير المرجح أن تصنع قطر سلامًا مع الكيان الصهيوني “.