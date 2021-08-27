المشهد اليمني الأول

خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس 26 أغسطس لمناقشة تداعيات الوجود الأجنبي في محافظة المهرة والاستعداد لمواجهته بمحافظتي المهرة وسقطرى،. كشف رئيس لجنة اعتصام المهرة الشيخ علي سالم الحريزي أن ثلاثة ضباط صهاينة متواجدين برفقة قوات الاحتلال البريطاني في مطار الغيضة.

وقال الحريزي خلال المؤتمر إن ”ثلاثة ضباط إسرائيليين يتبعون جهاز الموساد، متواجدين برفقة القوات البريطانية في مطار الغيضة ونعلم أنهم يريدون مهاجمتنا “.

على هيئة سواح

في ذات السياق أكد شيخ مشايخ سقطرى “عيسى بن ياقوت” “أن القوات الصهيونية في مطار الغيضة أتت على هيئة سواح وهم ليس كذلك بل يعملون كـ أجهزة استخباراتية في محافظتي المهرة وسقطرى”.

وقال الشيخ الحريزي، في وقت سابق، إن قوات الاحتلال السعودي والإماراتي تنفذان أجندات الدول الكبرى، متوعدا بطرد القوات الأجنبية ومنها القوات البريطانية من المحافظة.

ودعا بريطانيا إلى سحب جنودها فورا من المحافظة اليمنية، الغنية بالكثير من الثروات الطبيعية، مؤكدا أن “أبناء المهرة مستعدين للقتال إذا فُرض عليهم ذلك”.