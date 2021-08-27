المشهد اليمني الأول

وجه السفير الأمريكي الأسبق في السعودية تشارلز فريمان نصيحة للرياض من خلال لقاء اجرته معه صحيفة “The Cradle” الأمريكية قائلاً أنه على السعودية الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من اليمن، وإلا لن يدعها الحوثيون تتراجع دون أن يطالبوا بقدر أكبر من التنازل في المقابل، كما أن أمريكا لاترى جدوى بمساعدة السعوديين على مواصلة مغامراتهم في اليمن.

السفير فريمان الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الأمن الدولي قال إن “القيم الأمريكية والإسرائيلية تباعدت منذ فترة طويلة. لا مصلحة للولايات المتحدة في حرب مع إيران”.

وفي الحوار الذي ترجمه “الواقع السعودي”، تحدث السفير فريمان بعدة مواضيع وبدأ بالجمهورية اللبنانية التي وصفها بالدولة فاشلة، واضاف: دور العدو اللدود لإسرائيل، حزب الله، في حكمها جعل البلاد منبوذة في عيون الأمريكيين، والتي تتبع بشكل تلقائي وجهات النظر الإسرائيلية.

مأساة لبنان هي أن الولايات المتحدة، التي تضم مثل هذا العدد الكبير من اللبنانيين في الشتات، لديها القليل من المصالح المباشرة الخاصة بها، إن وجدت، في البلد ومستقبله.

أصبحت الولايات المتحدة مهووسة بما تسميه “التنافس بين القوى العظمى”. هذه هي الفكرة القائلة بأن العالم يمكن فهمه ويمكن صياغة السياسة الخارجية بالرجوع إلى الصراعات مع الصين وروسيا، مع اختزال القوى المتوسطة والصغيرة إلى مرتبة المتفرج العاجز.

أضف إلى ذلك التأكيد الجذاب سياسياً ولكنه لا أساس له من الصحة بأن العالم منخرط في صراع ملحمي بين الديمقراطية وأيديولوجية “الاستبداد” المتخيلة ولكنها غير موجودة.

لم يتم دعم أي من القناعة بالأدلة، لكن “الشرق الأوسط” لا يتناسب مع أي من الإطارين الإستراتيجيين. لذلك، يتراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، ويساعده إرهاق الحرب، وخيبة الأمل من الصهيونية، والنرجسية الاستراتيجية، والارتباطات بجنون العظمة مع الصين.

وعن دول الخليج العربية، لا سيما فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ما بعد ترامب، قال فريمان: لقد جادلت في مكان آخر بأن الأحداث في غرب آسيا وشمال إفريقيا مدفوعة الآن بالدول هناك، بدلاً من القوى العظمى الخارجية، كما في الماضي.

لقد مضى عصر الصعود الأوروبي الأمريكي العالمي. تسعى كل دولة في المنطقة، سواء كانت متحالفة مع الولايات المتحدة أو ضدها، الآن إلى التكيف مع هذا الواقع من خلال تنويع علاقاتها الدولية.

يحاول البعض التوصل إلى حلول خاصة بهم للنزاعات طويلة الأمد التي كانوا قادرين على رفضها باعتبارها غير قابلة للحل ولكن يمكن تحملها عندما ساد السلام نسبياً “Pax Americana”.

مع انحسار الولايات المتحدة عن المنطقة، سيتعين على الدول الموجودة فيها أن تجد توازنات إقليمية خاصة بها للحفاظ على الاستقرار والتنمية. في غضون ذلك، لا أحد يأخذ التوجيه من أي قوة عظمى خارجية أو حتى يتظاهر بالإذعان لقوة واحدة.

وحول المأزق الإقليمي الحالي لإسرائيل مع ايران قال فريمان: هناك خيبة أمل متزايدة من إسرائيل بين اليهود الأمريكيين وغيرهم من المؤيدين السابقين للدولة الصهيونية. تباعدت القيم الأمريكية والإسرائيلية منذ زمن بعيد. المصالح الإستراتيجية الأمريكية والصهيونية لم تعد متطابقة. لا مصلحة للولايات المتحدة في حرب مع إيران، الأمر الذي لا تزال إسرائيل تتغاضى عنه. لا أعتقد أن إدارة بايدن، على الرغم من ارتباطها القوي المتبقي بالصهيونية، ستسمح لنفسها بالانجرار إلى صراع منخفض الحدة بين إسرائيل وإيران.

لقد استنفدت إسرائيل بشكل أساسي خياراتها العسكرية. يمكنها أن تفعل المزيد من الشيء نفسه ولكن المزيد من الشيء نفسه لن يجلب لها السلام. فقط المصالحة مع الفلسطينيين وجيران إسرائيل العرب يمكنهم فعل ذلك. في هذا السياق، يجب القول، إن ما يسمى بـ “اتفاقيات إبراهيم” هي تحويل، وليست طريقاً إلى السلام. على الرغم من معارضة شركاء إسرائيل العرب لإيران، إلا أنهم لا يرغبون في الوقوع في مرمى نيران حرب بين إسرائيل وإيران.

وعن احتمالات حقيقية لتطبيع الدول العربية مع إسرائيل، لا سيما الإمارات التي تتصدر هذه الجهود أوضح فريمان أن العلاقات الرسمية شيء والعلاقات شيء آخر. الجمهور في الإمارات والبحرين والمغرب قادر على رؤية الحجج الواقعية للتعاون مع إسرائيل. من بين أمور أخرى، طالما أن اللوبي الصهيوني الأمريكي يتمتع بزمام الأمور، فإن هذا يضمن الدعم الأمريكي حتى في الوقت الذي يدعم فيه الموقف الأمريكي ضد إيران. كما يسهل نقل التكنولوجيا وشراء المعدات ذات الصلة بصيانة الدول البوليسية العربية.

لكن القسوة الصارخة التي تمارسها إسرائيل على سكانها العرب الأسرى تجعل أي علاقة معها تتجاوز تلك التي يمليها مبرر وجودها إلى حد كبير، وتضع حداً طبيعياً للتعاون معها.

نصيحة السفير للرياض

وعن إنهاء الحرب التي تقودها السعوديةو الولايات المتحدة والإمارات على اليمن قال السفير فريمان إن على السعودية الاعتراف بالهزيمة والانسحاب. ولن يدعها الحوثيون تتراجع دون أن يطالبوا بقدر كبير من الإذلال في المقابل.

كانت المصلحة الوحيدة للولايات المتحدة في اليمن، بخلاف الرغبة في كبح الهجمات من أراضيها، هي إظهار الدعم المستمر للمملكة العربية السعودية لتعويض تدهور الجوانب الأخرى للعلاقة الأمريكية السعودية. لكن لا يوجد دعم شعبي وكثير من المعارضة في الولايات المتحدة لمساعدة السعوديين على مواصلة مغامراتهم في اليمن. الدبلوماسية الأمريكية بشأن الحرب غير فعالة إلى حد كبير. في ظل عدم وجود علاقة مع طهران، لا يمكن لجهود الوساطة الأمريكية أن تعالج الخلاف بينها وبين السعودية في اليمن. ولا ينظر الحوثيون إلى واشنطن على أنها محاور ذو قيمة.

أما عن سحب القوات الأمريكية من العراق وتأثير ذلك على القوات الأمريكية المتبقية في سوريا فأوضح فريمان أن وجود القوات الأمريكية في العراق أصبح بؤرة الاستياء القومي العراقي الذي يدعم إيران في بغداد. كلما انسحبت القوات الأمريكية في وقت أسرع، كلما كان العراق قادراً على تبني علاقة أكثر توازناً مع إيران. عندما تنسحب الولايات المتحدة من العراق، من الصعب أن نرى كيف يمكن الحفاظ على الدعم اللوجستي لوجود القوات في سوريا.

إذا كانت مزاعم إدارة بايدن عن رغبتها في العودة إلى الدستورية والشرعية صادقة، فإن إزالة البؤرة العسكرية الأمريكية غير الدستورية وغير القانونية دولياً في سوريا ستكون ضرورية. لكن لا توجد بوادر قلق حول هذا الأمر في واشنطن في الوقت الحالي، حيث تستمر مصلحة إسرائيل في إدامة الفوضى وشل الحكومة في سوريا في توجيه السياسة.

سلسلة خسائر “علنية” لأمريكا

تبدو الولايات المتحدة في أكثر سلسلة خسائر “علنية” في كل تاريخ البشرية في أفغانستان، سوريا، اليمن، العراق و إيران فكيف يستصرف بايدن؟؟

قال السفير فريمان: لن أذهب إلى هذا الحد، لكن صحيح أن الكثير من الجنود يعودون إلى الوطن ليقيموا ، ويبدو من الواضح أن الإدارة أخطأت في مفاوضاتها مع إيران. “أمريكا أولاً التي تتحدث الفرنسية” – كما وصفها أحدهم “عقيدة بايدن” – ليست تحسيناً ولا سياسة قابلة للتطبيق في “الشرق الأوسط” أو في أي مكان آخر في هذا الصدد.

كان حلفاء الولايات المتحدة منفصلين بسبب الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من أفغانستان وتركيز القادة العسكريين الأمريكيين على حماية القوة بدلاً من إجلاء المدنيين، الأمر الذي أهان الناتو وأنتج الفشل الذريع في “مطار حامد كرزاي الدولي” في كابول.

لا أحد يتحدث عن سوريا، لكن الولايات المتحدة تخلت عن دورها الصغير في اليمن. سينهي العراقيون الوجود العسكري الأمريكي هناك في المستقبل القريب. تدخل إيران في اتفاق مع روسيا والصين في محاولة لتصبح جزءًا من عالم ما بعد الدولار. قد تحاكي إسرائيل الآن من خلال تطوير أسلحة نووية سراً كما توقعها الإسرائيليون.

وطلبت الصحيفة شرحاً: الوضع الحالي للعلاقة الأمريكية التركية معقد، لكن اردوغان حليف في الناتو بعد كل شيء. ومع ذلك، فقد اشترى صواريخ إس -400 الروسية، ويمثل (على الورق، على الأقل) طريقًا مهمًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية من غرب آسيا إلى أوروبا، ويغازل عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، وينظم وقف التصعيد السوري مع موسكو وطهران، ويتنازع مع موسكو. أوروبا في كل وقت. ماذا بقي لتركيا في الناتو؟ في هذا الصدد، ماذا بقي من حلف الناتو؟

-فأجاب السفير فريمان: كانت تركيا حليفًا ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة ولكن الحرب الباردة ولّت منذ زمن طويل. انتهت محاولة تركيا التي استمرت لقرون لربط نفسها بأوروبا. وهي الآن تعيد تأكيد هوية غرب آسيا وآسيا الوسطى. تظل أنقرة في الناتو لأنها تكتسب نفوذًا ونفوذًا من هذا، لكن التزامها بالتحالف ضعيف إلى حد كبير.

خرج الناتو “من المنطقة” لتجنب “الخروج من العمل”. قد يصبح حتى الآن منظمة أمنية تعاونية تغطي أوروبا ولكن أيامها كمنظمة أمن جماعي تعمل خارج أوروبا قد ولت.

وتابع السفير “أتوقع أن تسيطر الدول الأوروبية على الناتو بشكل متزايد وليس أمريكا، ولم تعد أوروبا تضم ​​بريطانيا كصوت أمريكي بديل.

إن القوى المتوسطة في أوروبا على وشك أن تصبح أكثر حزماً في قضايا الأمن الأوروبي وأن تعدل علاقاتها مع القوى العظمى (الصين وروسيا والولايات المتحدة) خارج أوروبا. لكن من السابق لأوانه عمل تنبؤات مفصلة حول متى وكيف سيتشكل ذلك.

وعن سبب نقل القيادة المركزية الأمريكية قواتها من قطر إلى الأردن قال السفير فريمان: ربما لا يعكس ذلك أكثر من إدراج إسرائيل المفاجئ في “منطقة مسؤوليتها” (AOR). نقل المعدات العسكرية المخزنة من قطر إلى الأردن يجعلها أقل عرضة للهجوم من إيران.

قطر، بحكم الضرورة الجيوسياسية، تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران. لا يشعر الأردن بضغط مماثل للقيام بذلك. من المحتمل أن يوفر هذا للجيش الأمريكي خيارات ضد إيران لا يمكنه ممارستها من قطر.

زتساءلت الصحيفة إلى أي مدى مهدت سياسة الولايات المتحدة الخارجية في غرب آسيا الطريق لدخول الصين بسهولة إلى هذه المنطقة، وهل تتوقع أن يكون مستقبل الصين هنا – الاستثمار، وبناء البنية التحتية، والشراكات الاستراتيجية – سلساً كما يبدو ؟

فأجاب السفير فريمان: يتم جذب الصين إلى المنطقة ليس من خلال الرغبة في محاكاة الولايات المتحدة أو الهيمنة السياسية العسكرية الأوروبية السابقة ولكن من خلال مطالب دول المنطقة لسلعها وخدماتها ووجودها.

كانت بكين حريصة على عدم التورط في النزاعات العديدة التي تقسم المنطقة. هذا لم يتغير. ولكن مع توسع اقتصاد الصين وتطورها التكنولوجي، فإنها تزيح تدريجياً القوى الخارجية الأخرى في الأسواق الإقليمية وتصبح السوق الأساسية للنفط والغاز والمعادن الأخرى في المنطقة.

تريد دول “الشرق الأوسط” رأس المال الصيني وخدمات البناء وكذلك الأسلحة. تنشط الصين الآن في سوق الأسلحة في المنطقة ولكنها تجري مبيعاتها دون أي التزام عسكري تجاه المشترين، كما كان الحال مع البائعين الأمريكيين والروس وغيرهم.

إن علاقة الصين بإيران مدفوعة بالعداء الأمريكي لكليهما. إن إساءة استخدام السيادة الدولارية لفرض عقوبات أحادية الجانب تولد مصلحة مشتركة مع إيران وروسيا وغيرهما في إيجاد بدائل للخدمات المصرفية القائمة على الدولار، على الرغم من أن هذه العملية ربما تكون على بعد سنوات من النجاح.

المصدر: الواقع السعودي