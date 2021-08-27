المشهد اليمني الأول

تصاعدت الدعوات لانتفاضة شعبية ضد الإمارات في محافظة أرخبيل سقطري اليمنية رفضا لاحتلال أبوظبي للجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وأعلن الشيخ عيسى سالم بن ياقوت، زعيم قبائل محافظة سقطرى اليمنية بدء تصعيد شعبي ضد التواجد الإماراتي في المحافظة الواقعة جنوب شرقي اليمن.

ودعا ياقوت إلى انتفاضة ضد التواجد الإماراتي في الأرخبيل الحيوي الواقع في المحيط الهندي، وبدء التصعيد السلمي ضد تواجد قوات الإمارات بمحافظة سقطرى.

وأوضح أن لجنة الاعتصام السلمي في سقطرى (كيان شعبي يرفض التواجد الأجنبي) ستبدأ في التصعيد بمرحلة الوقفات الاحتجاجية ضد تواجد القوات الإماراتية.

وأضاف أن أعضاء لجنة الاعتصام في سقطرى يتعرضون إلى ملاحقات واعتداءات، لكن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة النضال ضد تواجد القوات الإماراتية في اليمن.

وعزا ياقوت أسباب التصعيد إلى تدهور الأوضاع في المحافظة اليمنية، قائلا: “سقطرى تمر بأسوأ مراحلها، ومعاناة السكان تزداد جراء سيطرة الإمارات وأدواتها”.

في الوقت ذاته أكد بن ياقوت أن دولة الإمارات قامت بجلب ضباطا من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الجزيرة الاستراتيجية.

وقال بن ياقوت: “إن الهوية اليمنية والسقطرية على وجه الخصوص مصونة برجال وأبناء سقطرى، ولن يستطيع أحدا طمسها”.

وقبل أسبوعين، تظاهر المئات من أهالي جزيرة سقطرى الاستراتيجية في اليمن مطالبين برحيل الإمارات وميشياتها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للمئات من أبناء سقطرى يهتفون برحيل الإمارات.