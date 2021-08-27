المشهد اليمني الأول

أوصى مركز JISS الإسرائيلي في تقرير اعده الجنرال في جيش العدو الصهيوني “يعقوب عميدور” بوجوب أن تتحد دول الخليج مع إسرائيل لضمان استقرارها، وأن تفهم أن العلاقة المفتوحة مع إسرائيل سوف تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم عن طريق التعاون الاستخباراتي وكذلك المساعدة الأمنية العلنية والسرية.

إن الشرق الأوسط محكوم عليه بأن يظل صعباً ووحشياً وعنيفاً وقمعيًا وإسلامياً ثقافياً. يجب أن تتحد القوى الإقليمية ، بما في ذلك إسرائيل ، لضمان الاستقرار… هكذ بدأ يعقوب عميدور الجنرال في جيش العدو الأسرائيلي تقريره لما بعد الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان.

يقول عميدور في تقريره : في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تحدثت مع صحفي أمريكي محترم سأل عن تأثير انسحاب الولايات المتحدة وسقوط أفغانستان في أيدي طالبان على إسرائيل. إنه ليس أول من يسأل عن هذا ، رغم أن أفغانستان بعيدة جدًا عن إسرائيل ولم تكن أبدًا عدوًا لإسرائيل في ساحة المعركة. البعض يطرح السؤال ويربط بين الانسحاب السريع من أفغانستان وقرار وقف القتال في العراق وترك القوات الأمريكية وحدها هي التي ستدرب الجيش العراقي.

أول من حدد العملية المتوقعة كان الرئيس أوباما الذي تحدث عن محور للشرق ، أي تحويل جهود الولايات المتحدة من الشرق الأوسط نحو الشرق ، في إشارة إلى الصين. وحذا الرئيس ترامب حذوه وقرر سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا والعراق (على الرغم من عدم تنفيذ ذلك بشكل كامل).

واصل الرئيس بايدن هذه العملية ووضعها في نهاية صعبة بأفغانستان ، واتخذ خطوة أخرى نحو الانسحاب الكامل من العراق. بعبارة أخرى ، هذه الخطوة ليست خصوصية شخصية بل عملية تاريخية حتمية تعكس المشاعر الأمريكية العميقة الجذور. الاستثمار الأمريكي الهائل في الحروب في الشرق الأوسط ، وتريليونات الدولارات التي أنفقت ، وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى ، لم تسفر عن النتيجة المرجوة للولايات المتحدة.

السؤال لا يقتصر على إسرائيل. السؤال هو كيف سيؤثر قرار الولايات المتحدة بتقليص التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ، واستيلاء طالبان السريع على أفغانستان ، على النظام الدولي والإقليمي الذي تعمل إسرائيل من خلاله. وبالتالي ، هناك ثلاثة مجالات تحتاج إلى المعالجة: المجالات العالمية ، والشرق أوسطية ، والإسرائيلية.

من منظور عالمي ، يعتبر فشل بناء الدولة الأمريكية في بلد أخذت أمريكا مسؤوليته عام 2000 فشلاً ذريعاً ، خاصة بالنظر إلى السرعة الخاطفة لانهيار النظام العسكري والسياسي في أفغانستان الذي حاولت الولايات المتحدة بناءه.

هل سيؤثر هذا الفشل على مكانة أمريكا الدولية ، وعلى رأسها السباق بين الولايات المتحدة والصين؟ على الأرجح ، سوف يؤثر ذلك على مكانة الولايات المتحدة قليلاً جدًا. منافسة الولايات المتحدة مع الصين لا علاقة لها بأي حدث واحد.

إن الصين مدفوعة بإيمانها وتقييمها الواسع النطاق بمرور الوقت لتراجع أمريكا. أن النظام الديمقراطي قد سلك مساره وأن الصين ظهرت على المسرح العالمي لتغيير العالم وليس الاندماج فيه ، وبالتأكيد ليس وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.

ليس من المؤكد على الإطلاق ما إذا كانت الصين مهتمة بأن تصبح أفغانستان دولة إرهابية – لكن الوضع في أفغانستان ليس حدثاً رئيسياً من شأنه أن يملي تصرفات الصين.

كما أن أوروبا لن تغير موقفها الحذر من الصراع بين الصين والولايات المتحدة بسبب نجاح أمريكا أو فشلها في أفغانستان أو العراق. ستستمر أوروبا في التحدث بجدية عن حماية حقوق الإنسان في الصين وفي نفس الوقت توسيع تجارتها مع الصين.

من المؤكد أن الأوروبيين سيكونون سعداء إذا نجحت الولايات المتحدة في عزل طالبان ، وحتى أنهم كانوا على استعداد لتقديم بعض المساعدة خلال المراحل المختلفة من الحرب ضد طالبان والقاعدة – لكن معظم الأوروبيين يعتقدون أن التجارة أفضل من الحرب ، وعندما تكون الصين الشريك التجاري الأكبر ، لا يمكنك محاربتها حقاً ، حتى لو كانت هناك أسباب أخلاقية واضحة للقيام بذلك.

إن الدرس الحقيقي الذي يتعلمه العالم من فشل الولايات المتحدة يتعلق بالشرق الأوسط بأكمله. يظهر الفشل للعالم أن التاريخ لا يمكن تقليده ، وأن ما نجح بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا واليابان لا ينجح بالضرورة في الشرق الأوسط. فشلت الولايات المتحدة في تغيير الثقافة المحلية في العراق ، وبالتأكيد ليس في أفغانستان. من الواضح أن الشرق الأوسط والدول الإسلامية المختلفة التي تتكون منها هذه المنطقة ليست ناضجة للتغيير.

لذلك يجب أن يكون واضحاً تماماً أن الشرق الأوسط ، بين المحيط الأطلسي وحدود الهند ، لن يتغير بشكل كبير قريباً ، تماماً كما لم يتبع اتفاقيات أوسلو ولم يتبع “الربيع العربي” الذي تم تسميته بشكل خاطئ.

هذه المنطقة محكوم عليها أن تظل صعبة ووحشية وعنيفة وقمعية وإسلامية ثقافيا. ويظهر هذا الفشل المزدوج للولايات المتحدة مرة أخرى. يجب أن يصاحب كل إعلان أو تقييم حول التغيير إلى الأفضل شك سليم ، لأنه من الصعب تحقيق مثل هذا التغيير في المنطقة. يجب على العالم أن يدرك هذا وأن ينظر إلى العمليات الإقليمية وفقاً لذلك.

في الوقت نفسه ، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه بعد مغادرة الولايات المتحدة جزئياً أو كلياً ، لن يكون هناك فراغ. لا يوجد فراغ في العالم الحقيقي ، والعقبة التي تحول دون تدخل القوى الأخرى التي شكلتها الولايات المتحدة من خلال وجودها ذاته – ستكون قد أزيلت. سيمكن هذا الصين وروسيا من توسيع نفوذهما في المنطقة. ستكون هناك مؤشرات اقتصادية على ذلك. سوف يشاركون في إعادة بناء سوريا وكذلك في إعادة بناء العراق ولبنان ، وربما أفغانستان أيضاً (بشكل رئيسي من قبل الصين) ، وسوف يوسعون نفوذهم من خلال بناء قواعد عسكرية في المنطقة وبيع الأسلحة. المصلحة الصينية ، إلى جانب المنافسة مع الولايات المتحدة ، تنبع من احتياجات الصين من الطاقة. المصلحة الروسية جيو-استراتيجية. فهي ترى الشرق الأوسط على أنه “المنطقة المجاورة” التي يمكن أن تمتد المشاكل منها إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق وحتى إلى روسيا نفسها.

ستسعد الصين وروسيا بالمشاركة في وجودهما وتوسيع نفوذهما ، حتى بشكل رمزي ، في أي مكان تنسحب منه الولايات المتحدة – إن لم يكن لسبب آخر سوى الإشارة إلى تغيير لصالحهما. من المرجح أن يؤدي وجودهم الأكثر بروزاً في المنطقة إلى تغيير في سلوك دول الشرق الأوسط ، لأنه لن يكون من الممكن تجاهل المصالح الروسية والصينية. يبدو العالم مختلفاً عندما تكون هناك قاعدة عسكرية صينية أو روسية قريبة ، بدلاً من قاعدة أمريكية.

الشرق الأوسط وتهويل الخطر

أما بالنسبة للشرق الأوسط نفسه: يجب على دول المنطقة أن تدرك أن الظروف السياسية والأمنية من حولها تتغير ، وأن مظلة الولايات المتحدة تزداد ضعفاً (لأن أمريكا قررت طي المظلة ، للأفضل أو للأسوأ). بالنسبة لإيران وتركيا ، وهما دولتان لهما ماض إمبراطوري وتحلمان باستعادة مجدهما السابق وتوسيع نفوذهما ، فهذه فرصة لن يفوتهما ، وبالتالي من المحتمل أن يصبحا أكثر عدوانية.

بالنسبة للدول التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن والتي تشعر بالقلق إزاء “محور الشر الشيعي” ، فضلاً عن عودة ظهور الإمبراطورية العثمانية مدفوعة بإيديولوجية شبيهة بإيديولوجية الإخوان المسلمين – حان الوقت الآن للعمل بشكل جماعي لحماية أنفسهم.

هذه الدول عربية ، بعضها غني ، وبعضها كثيف السكان ، وبعضها يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة. إنها ديكتاتوريات على مستوى أو آخر ، تمارس سيطرة شديدة على سكانها وتقمع المعارضة. في الوقت نفسه ، يتعرضون للتهديد من قبل المنظمات الإسلامية المتطرفة ، داخلياً وخارجياً. سيجد كل منهما على حدة صعوبة كبيرة في مواجهة الضغط التركي أو الإيراني وكذلك مع الخطر الكامن من الأعداء الداخليين من الداخل ، بأشكال مختلفة.

ومع ذلك ، إذا عملوا معاً ، في المساعدة المتبادلة في الأمور الاقتصادية والاستخباراتية والعسكرية ، فسيكونون قادرين على مواجهة الدولتين غير العربيتين اللتين تسعيان للسيطرة على العالم العربي. ستُترك كل من هذه الدول مع تحديات داخلية صعبة ، لكنها ستكون أيضاً قادرة على التعامل مع هذا بسهولة أكبر إذا تم تخفيف التهديد الخارجي وحصلت على دعم “شقيقة عربية” من الخارج.

من غير الواضح تمامًا ما إذا كان العالم العربي مستعداً لمثل هذا التغيير. ربما لن تمكن المنافسات القديمة بين هذه البلدان وداخلها من التعاون ، والذي يبدو أنه مهم جداً لأي شخص يبحث في مشاكله الخارجية. إذا ثبت أن هذا هو الحال ، فسيكون لدى إيران وتركيا وقت أسهل في تهديد البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه ، فإن نجاح طالبان سيشجع الحركات الإسلامية الراديكالية وستزيد من جهودها في هذه الدول العربية. يبقى أن نرى ما إذا كان تنظيم القاعدة أو داعش أو تنظيم جديد له أيديولوجية مماثلة.

من وجهة النظر الإسرائيلية ، فإن ضعف التزام الولايات المتحدة وانخراطها في الشرق الأوسط يطرح مشكلة بشكل رئيسي لأن إسرائيل ستتحمل عبء مواجهة الدول التي تهدد إسرائيل والمنطقة بأسرها.

في الوقت نفسه ، يوفر هذا أيضاً لإسرائيل فرصة حقيقية. بعد كل شيء ، إسرائيل أقل تأثراً بالانسحابات الأمريكية من الدول العربية. لم تبن إسرائيل أبداً قدرتها الدفاعية على شراكة أمريكية نشطة ، وبالتأكيد ليس في ساحة المعركة.

توقعت إسرائيل أن توفر الولايات المتحدة الوسائل فقط لنصر إسرائيل – من خلال المساعدة في شراء الأسلحة الأمريكية ، ومن خلال الدعم الدبلوماسي الذي يمكّن إسرائيل من استخدام القوة حتى تحقيق النصر في ساحة المعركة ، ومن خلال ردع القوات التي تضر أو ​​تهدد إسرائيل. في هذه المناطق ، لم تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها تجاه إسرائيل ، وبالتالي فإن شروط شن حرب مستقبلية لم تتغير جوهرياً من وجهة نظر إسرائيل.

ومع ذلك ، فمن الصحيح أن إسرائيل أصبحت الآن أكثر وحدة في تحمل العبء اليومي للتعامل مع القوى العدوانية في المنطقة ، لمنع الحروب وكسبها على حد سواء. سيتعين على إسرائيل معالجة هذا العبء الإضافي في حشد قوتها العسكرية. يجب على إسرائيل أن تحاول إقناع الولايات المتحدة بالمساعدة في إضافة هذه القدرة.

كيان العدو الإسرائيلي وسياسة التضليل

في الواقع ، قد تزداد مكانة إسرائيل الإقليمية أقوى في مجالين. ربما تفهم دول الشرق الأوسط أن العلاقة المفتوحة مع إسرائيل مهمة للغاية لقدرتها على الدفاع عن نفسها. وعلى عكس إيران وتركيا ، لا توجد لدى إسرائيل أي ذرائع أو تطلعات للسيطرة على الدول العربية-ماذا عن فلسطين المحتلة والجولان ومزارع شبعا ومشروع من الفرات إلى النيل- أو التأثير عليها ، إلى جانب رغبتها في منعها من تهديدها. وبالتالي ، يمكن للدول العربية أن تستفيد بشكل كبير من العلاقات المفتوحة مع إسرائيل لأن إسرائيل تستطيع توفير المعرفة والتكنولوجيا في مجالات مهمة لهذه البلدان مثل المياه والزراعة والتعليم والصحة. يمكن لإسرائيل أن تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم عن طريق التعاون الاستخباراتي وكذلك المساعدة الأمنية العلنية والسرية.

إسرائيل ليست بديلاً عن الولايات المتحدة ، لكن هذه الدول ستتمكن مع إسرائيل من بناء مخطط إقليمي يسهل عليهم التعامل مع التهديدات المختلفة. إذا استجابت بشكل صحيح لقرار الولايات المتحدة ، يمكن للعالم العربي أن ينضج ويتعلم التعامل مع مشاكله بمفرده – مع إسرائيل.

من وجهة نظر الولايات المتحدة ، ستزداد أهمية إسرائيل في تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة (وكذلك بالضرورة مكانة إسرائيل كعنصر من عناصر الأمن القومي للولايات المتحدة). إذا قامت الولايات المتحدة بتقييم الوضع بشكل صحيح ولم تدع الصخب من الجناح الأيديولوجي المناهض لإسرائيل على هوامش أقصى اليسار للحزب الديمقراطي يضعف تفكيرها العقلاني والمهني ، فسوف تدرك أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقةً التي تعيش فيها. يمكن للولايات المتحدة الاعتماد.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها للولايات المتحدة شريك جاد ومنطقة انتشار أمامية آمنة. البلد الوحيد الذي يمكن للولايات المتحدة أن تثق به في مرونة النظام والصداقة. إنها “الديمقراطية” الوحيدة في المنطقة بأسرها ، والتي يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليها بالمعنى الأعمق للكلمة. “القيم المشتركة” ليست شعاراً فارغاً ، بل هي أساس التعاون في مواجهة المآزق الصعبة.

لا شك أن قرار الرؤساء الأمريكيين بخفض الاستثمارات في الشرق الأوسط (بشكل أساسي لتوجيه الطاقة والميزانيات إلى الشرق الأقصى) له أهمية تاريخية للشرق الأوسط بأكمله. لا يضمن التحول الأمريكي نجاح الولايات المتحدة في السباق ضد الصين ، لكنه يقوض بالتأكيد شعور الدول في منطقة الشرق الأوسط بأن هناك من يمكن الاعتماد عليه في حالة حدوث أزمة ، خاصة فيما يتعلق بإيران وتركيا وفيما يتعلق بـ مكافحة الإرهاب العالمي.

ومع ذلك ، إذا عملوا معاً ، يجب أن تكون الدول العربية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني والتركي. إن إضافة إسرائيل إلى هذا التعهد سيجعل من الأسهل بكثير مواجهة القوى الإقليمية غير العربية التي تتطلع إلى حكم العالم العربي. على إسرائيل أن تستمر في تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها بمساعدة الولايات المتحدة. ستبقى إسرائيل حليف الولايات المتحدة الذي يمكن الاعتماد عليه أكثر في مواجهة التهديدات والتغييرات التي تجتاح المنطقة.