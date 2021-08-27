المشهد اليمني الأول

قال الناطق باسم حركة حماس في فلسطين عبد اللطيف القانوع، إن جريمة اغتيال القائد الوطني الرفيق أبو علي مصطفى لم تحد من نضال شعبنا أو توقف من ثورته الماضية ضد احتلال العدو.

وأكد القانوع على أن “دماء أبو علي مصطفى الزكية الزكية شكلت وقوداً وحافزاً لرفاقه الأبطال للثأر له والمضي على دربه حتى التحرير والعودة”.

وأضاف: “ومثلت مواقفه الوطنية جداراً صلباً للمحافظة على الثوابت ومواجهة تصفية قضيتنا”.

وتوافق اليوم الذكرى الـ20 على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، بقصف إسرائيلي استهدف مكتبه في رام الله.