المشهد اليمني الأول

أُقيمت في مديريات محافظة صنعاء وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة دعت للنفير العام ورفد جبهة مأرب بالرجال والأموال تحت شعار “تحرير مأرب مطلب وطني للجميع”.

ولفت المشاركون إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكاملها للمضي قدما في تحرير كافة الأرضي اليمنية من دنس الاحتلال وفي مقدمتها مأرب.

وأعلنوا النفير العام لرفد جبهة مأرب بالرجال والمال، داعين كافة الأحرار والشرفاء من أبناء قبائل اليمن للمسارعة في الالتحاق بجبهات الشرف والبطولة.

وأشار المشاركون في الوقفات إلى دور شرفاء وأحرار محافظة مأرب في مواجهة العدوان، لافتين إلى أن تحرير مأرب من الغزاة مطلب لجميع شرفاء المحافظة.

وجدد أبناء صنعاء تأكيدهم على الوقوف الكامل مع محور المقاومة وكل أحرار العالم وفي مقدمتهم حزب الله والمقاومة الفلسطينية.