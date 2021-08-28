المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عراقية، مساء الجمعة، بسقوط 3 صواريخ على الحدود العراقية الكويتية.

وأضافت المصادر ان الصواريخ أطلقت من داخل الأراضي العراقية، باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الكويتية.

وأكدت ان مجهولين أطلقوا 3 صواريخ من داخل أراضي العراق باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية في منفذ سفوان من الجانب العراقي.

وفي السياق قال مصدر أمني عراقي إن “هجوماً بـ3 صواريخ كاتيوشا استهدف أرتال لوجستية تابعة للتحالف الدولي بين منفذ سفوان و بالقرب من محطة اميلحات الشمالية داخل الأراضي الكويتية”.