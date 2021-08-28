المشهد اليمني الأول

قال أمين عام حزب البعث العربي الإشتراكي الأستاذ عبدالحكيم محمود، أن مبادرة السيد عبدالملك الحوثي الخاصة بمأرب تعتبر مبادرة وطنية بحتة تحمل طوق النجاة لمن تبقى من أبناء مأرب الواقفين مع تحالف العدوان والذين يحاربون في صفوفه.

وأضاف عبدالحكيم محمود في تصريح لــ”26 سبتمبر نت” نأمل من مشائخ ووجهاء وأبناء مأرب أن يلتفوا حول هذه المبادرة التي قدمها السيد عبدالملك وأن يسعوا إلى ترجمتها على أرض الواقع لأنها ستضمن لهم الأمن والاستقرار داخل المحافظة.. كما ندعو المغرر بهم الذين يعملون مع العدوان ويقاتلون في صفوفه أن يتخلوا عن عنادهم وعن هذا العدوان الذي يسعى إلى تدمير بلدهم وأن يحكموا المصلحة الوطنية في الانتصار للحل الوطني لحكم مأرب عبر أبنائها دون تدخل القوى الإستعمارية والعميلة في المحافظة.

وأشار إلى أن صمود الشعب اليمني اليوم في مواجهة العدوان مشرف فنحن في مواجهة عدوان غاشم وحصار اقتصادي جائر وهذا العدوان تم التخطيط له وتنفيذه بهدف الإبادة للشعب اليمني ونهب ثرواته وتدمير كل مقومات ودعائم وأسس الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للمواطن اليمني وتجميد كل ما من شأنه الإسهام في استمرار الحياة السياسية والديمقراطية السعيدة وهو عدوان يشمل الجانب الإقتصادي والجانب السياسي والمعيشي للشعب اليمني الذي يريدون أن يكون تابعا لعملاء أمريكا في المنطقة وفي مقدمتهم النظام السعودي وغيره من الأنظمة العميلة الأخرى.