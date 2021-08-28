المشهد اليمني الأول

أقدمت ميليشيات حزب “الإصلاح”، على اقتحام منزل قائد عسكري رفيع قتل قبل شهور أثناء مشاركته بالقتال ضمن صفوف قوات التحالف بمدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب المحتلة، إن مجندين في “القوات الخاصة” التابعة لميليشيا الإصلاح اقتحمت الجمعة منزل العميد المرتزق “أحمد الشرعبي” القائد السابق لقوات التحالف في جبهة الكسارة وقائد “اللواء 117 صقور” في مدينة مـأرب.

وكانت ميليشيا الإصلاح قد قامت قبل يومين بهدم سور منزل القائد العسكري الذي قتل في 18 فبراير الماضي، أثناء مشاركته في هجوم فاشل باتجاه مواقع قوات صنعاء في منطقة الكسارة، والأعتداء على زوجته.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اقتحام ميليشيا الإصلاح لمنزل الصحفي الموالٍ للتحالف “أحمد الصوفي”.

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية