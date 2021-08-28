المشهد اليمني الأول

أكد العميد بكيل البراشي مدير عام شرطة المرور ان لدى ادارة المرور توجه خلال المرحلة القادمة بضبط العنصر النسائي غير الملتزم بالترقيم والترسيم بتكليف الشرطة النسائية للقيام بعملية الضبط واليات اخرى مناسبة داعيا المرأة بضرورة الالتزام شأنها شأن الرجل بترسيم وترقيم حتى لا تكون عرضة للمسائلة.

ودعا العميد بكيل البراشي مدير عام شرطة المرور العنصر النسائي الالتزام شأنها شأن الرجل بترسيم وترقيم السيارات ضمن الحملة الرابعة التي تنفذها شرطة المرور والجهات الاخرى لترسيم وترقيم السيارات.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للمرور بالمحافظة أنه تم تشكيل لجان ضبط في الحزام الأمني على مداخل العاصمة لترقيم جميع وسائل النقل وتجديد الكروت وقطع رخص القيادة ونقل ملكية السيارات.

وبين التقرير ان إجمالي عدد السيارات التي تم ترقيمها بمحافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري 23 ألفاً و 827 سيارة.

وأفاد بإصدار أربعة آلاف و323 رخصة قيادة وتجديد 14 ألفاً و861 كرت سيارات، ونقل ملكية ألفين و199 سيارة خلال الفترة نفسها.

وذكر التقرير أن حملة الضبط على مداخل العاصمة بالتعاون مع الجمارك أسفرت عن ضبط 215 سيارة مجمركة وغير مرقمة وتم ترقيمها و128 سيارة غير مجمركة وتمت إحالتها إلى الجمارك و427 سيارة مجمركة لم يتم استيفاء رسومها الجمركية وإحالتها إلى الجمارك.