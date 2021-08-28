المشهد اليمني الأول

دعا وزير سابق في حكومة الفار هادي، أبناء المهرة إلى تركيز نضالهم السلمي ضد التواجد السعودي.

وقال وزير النقل اليمني السابق في حكومة الفار هادي، صالح الجبواني في تغريدة على حسابه بتويتر إن “السعودية تشتري من بريطانيا سنويآ ما قيمته ثمانين مليار دولار سلاح”. مشيرًا إلى أن “بريطانيا حريصة على الحصول على هذا المبلغ سنويًا”.

ولفت الجبواني إلى أن الوجود البريطاني في المهرة هو “فني ولوجستي فقط”. و

وقال الجبواني “تركيز أخوتنا في المهره في نضالهم السلمي على التواجد السعودي يجب أن يكون هو الأساس”. وحذر أبناء المهرة من ابتلاع الطُعم السعودي(في إشارة إلى أن تواجد القوات البريطانية مجرد طُعم)، وأكد الجبواني أن التواجد السعودي هو “المشكلة”!.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قالت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، أن 40 جندياً من القوات الخاصة البريطانية وصلوا إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة، في مهمة تعقب ما أسمتهم بـ “إرهابيين” يتبعون إيران هاجموا ناقلة النفط “ميرسر ستريت” في خليج عمان.

في حين تتواجد القوات السعودية في المهرة، منذ نوفمبر 2017، وتتخذ من مطار الغيضة مقراً لها، رغم أن المحافظة لم يصلها الحرب.

ويطالب أبناء المهرة برحيل كل القوات الأجنبية من المحافظة، واصفين إياها بـ”القوات الاحتلالية”.