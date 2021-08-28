المشهد اليمني الأول
ادانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالامانة برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي وحضور عضو النيابة خالد عمر وطه الوجرة 11 متهما باعانة العدوان والتخابر مع دولة معادية ضمن خلية عمار عفاش.
وقضى منطوق الحكم بالاعدام تعزيرا لاعضاء الخلية وهم 1- محمد المالكي 2- علي محمد الشاحذي 3- حنان مطهر احمد الشاحذي 4- الطاف يحيى المطري 5- نجيب شوف علي البعداني 6- سمير مسعد العماري 7- عصام محمد الفقيه 8- عبدالله عبدالله مقريش 9- نبيل هادي الانسي 10-عبد الله على الخياط 11- عبد الله محمد سوار.
كما قضت المـحكمة بمصادرة اموال المتهمين المحكوم عليهم إلى خزينة الدولة.