المشهد اليمني الأول

اطلقت قيادات بارزة في حزب الإصلاح، جناح الاخوان المسلمين في اليمن، السبت، تهديدات للمؤتمر من مغبة اية تحركات من شانها إعادة تسويق صالح للسلطة.

واباحت العديد من القيادات في تغريدات على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي دماء المشاركين في اية فعالية ما ينذر بعمليات إرهابية قد تطال فرع الحزب في المدينة.

هذه التهديدات تتزامن مع بدء المؤتمر الشعبي العام ترتيبات جديدة لفعالية في المدينة بذكرى تأسيس الحزب الـ39 والتي حددها صالح قبيل مقتله في ديسمبر من العام 2017 في الرابع والعشرين من أغسطس في محاولة للعودة إلى السلطة والانقلاب على صنعاء.

ويتوقع أن تنطلق الفعالية غدا الأحد.

وكان المؤتمر قد اضطر لإلغاء فعالية كانت متوقعة اليوم وذلك في أعقاب دفع الإصلاح بتظاهرة مناهضة تطالب بإقالة محافظة في المدينة ، نبيل شمسان، ما أثار مخاوف المؤتمرين من تصادم مماثل لحوادث مماثلة شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

ومن شأن التهديدات الجديدة توسيع رقعة الخلافات بين حلفاء السلطة في تعز وبدفع المدينة المترهلة بالفوضى نحو مستنقع جديد، ناهيك عن دفعها العديد من المؤتمرين لمقاطعة الفعالية المرتقبة.