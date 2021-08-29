المشهد اليمني الأول

قالت مصادر إن ضباطاً أمريكيين وسودانيين يدربون مليشيات المرتزقة في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وتداول ناشطون فيديو مصور يظهر تجمعات من المليشيات التي تتلقى تدريبات قتالية في القاعدة العسكرية، وكشف الفيديو الذي تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وجود ضباط وجنود سودانيين يقومون بتدريب مليشيات المرتزقة.

المصادر قالت إن المجموعات التي تتلقى التدريبات في قاعدة العند تحت إشراف ضباط أمريكيين تتبع ما يسمى اللواء الثالث عمالقة.

وفي المقطع يظهر عدد من الجنود والضباط السودانيين أثناء قيامهم بتدريب قوات ما تسمى العمالقة، وحسب مصادر مطلعة فإن السودانيين يشرف عليهم قوات أمريكية أيضاً وصلت القاعدة قبل أسابيع لمهمات سرية قد يكون الإشراف على التدريب إحداهن.