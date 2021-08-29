المشهد اليمني الأول

انخفض عدد المسافرين من السعودية إلى الخارج بنسبة 72% خلال عام 2020 نتيجة لظروف جائحة “كورونا” التي تسببت في شلل شبه كامل في قطاع الطيران حول العالم.

ووفقا لبيانات هيئة الطيران المدني، انخفض عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية في 2019 من 48 مليونا و796 ألفا و528 مسافرا إلى 13 مليونا و359 ألفا و121 مسافرا في العام الماضي 2020.

كما طالت الجائحة الرحلات المحلية أيضا بمجموع 24 مليون مسافر في 2020 بعد أن كان عدد المسافرين في 2019 نحو 54 مليونا بانخافض تجاوز الـ55%.

وكان عدد المسافرين عبر المطارات السعودية سواء في الرحلات الدولية أو الخارجية في عام 2019 وصل إلى أكثر من 103 ملايين مسافر.

إلا أن هذا العدد وصل إلى نحو 37 مليونا في 2020، وهو انخفاض شديد شكل عدة تحديات أمام عدد من شركات الطيران لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي لحقت بهم.

ووفق تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2020، انخفض التوظيف في المجالات السياحية بالسعودية بنسبة 10.1%، بينما بلغ الانخفاض في الإنفاق على السفر الداخلي بالمملكة نحو 40%.