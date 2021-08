قصفت طائرات احتلال العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد عدة اهداف للمقاومة الفلسطينية في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

‎‌‎‌‌‎كما استهدفت الطائرات بدون طيار نقطة مراقبة تتبع المقاومة شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

هذا و تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات احتلال العدو الإسرائيلي الحربية في أجواء القطاع.

واعلن المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي صباح اليوم الاحد 29 اغسطس 2021 عن استهدافه لعدة مواقع وأهداف في قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي في بيان صحفي إن “طائرات حربية قصفت موقعا لحركة حماس يتم استخدامه في انتاج الاسلحة والتدريب”.

وأضاف المتحدث ان الجيش هاجم ايضا نفقا تستخدمه حماس بالقرب من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ، وفق زعمه.

وأكد ان هجمات الجيش جاءت على خلفية استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وفعاليات الارباك الليلي على الحدود ، مشدداً في الوقت ذاته الرد بقوة على المحاولات التي تنتهجها حماس ضد اسرائيل.

at yet somehow these zionists are convinced WE are the terrorists. They clearly have projection issues. #GazaUnderAttack #IsraeliTerrorists #israelicrimes #freepalestine #palestine #gaza #غزة_تحت_القصف #اسرائيل_ارهابية https://t.co/OVIlZgCiiR

— #freepalestine 🇵🇸 (@LoudPalestinian) August 28, 2021