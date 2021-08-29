المشهد اليمني الأول

قصفت طائرات احتلال العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد عدة اهداف للمقاومة الفلسطينية في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات احتلال العدو الإسرائيلي قصفت موقع صلاح الدين التابع للمقاومة بصاروخين جنوبي مدينة غزة.

قصف اسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/63Y4ki4DtO — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) August 28, 2021

وقالت مصادر فلسطينية أن طائرات العدو الصهيوني الحربية استهدفت موقعا للمقاومة بصاروخين وسط قطاع غزة وعادت وجددت استهدافها لذات الموقع.

‎‌‎‌‌‎كما استهدفت الطائرات بدون طيار نقطة مراقبة تتبع المقاومة شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

هذا و تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات احتلال العدو الإسرائيلي الحربية في أجواء القطاع.

واعلن المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي صباح اليوم الاحد 29 اغسطس 2021 عن استهدافه لعدة مواقع وأهداف في قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي في بيان صحفي إن “طائرات حربية قصفت موقعا لحركة حماس يتم استخدامه في انتاج الاسلحة والتدريب”.

وأضاف المتحدث ان الجيش هاجم ايضا نفقا تستخدمه حماس بالقرب من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ، وفق زعمه.

وأكد ان هجمات الجيش جاءت على خلفية استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وفعاليات الارباك الليلي على الحدود ، مشدداً في الوقت ذاته الرد بقوة على المحاولات التي تنتهجها حماس ضد اسرائيل.

‎‌‎‌‌‎.. يتبع