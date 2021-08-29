المشهد اليمني الأول

تعرضت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوبي اليمن الى قصف يُعتقد أنه صاروخي، ما أدى الى سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح في صفوف مرتزقة العدوان.

تعرضت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوبي اليمن الى قصف يُعتقد أنه صاروخي، ما أدى الى سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح في صفوف مرتزقة العدوان.

وذكرت وسائل اعلام متواترة أن القاعدة التي تسيطر عليها قوى العدوان السعودي تعرضت لهجوم أثناء تجمع مرتزقة العدوان مع مدربين سودانيين داخل القاعدة صباح اليوم الأحد، مشيرة الى احتمال أن تكون طائرات مسيرة قد نفذت الهجوم.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية وومالة رويترز عن مصادر طبية وعسكرية في لحج أن الحصيلة ارتفعت إلى أكثر من 30 قتيلا و60 جريحا، فيما نقلت روسيا اليوم عن مراسلها ارتفاع الحصيلة إلى 40 قتيل فيما بلغ عدد المصابين 50.

ولاحقا أكد ‏المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لوكالة فرانس برس إرتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف قاعدة العند إلى 45 قتيلاً وأكثر من 60 جريح.

تضارب المعلومات

ورجحت المصادر أن هجوما مزدوجا بصواريخ، وطائرة مسيرة، استهدف معسكرا تدريبيا لما يسمى اللواء الثالث عمالقة التابع لميليشيات مرتزقة العدوان، الواقع وسط القاعدة.

وأوضحت مصادر محلية يمنية أن الهجوم وقع على معسكر تدريبي في القاعدة العسكرية أثناء أداء المقاتلين من مرتزقة العدوان طابور الصباح.

وقد تضاربت المعلومات بشأن طبيعة الهجوم ومصدره.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن طبيعة العملية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى اللحظة.

عشرات القتلى والجرحى

وبث ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد لعشرات القتلى والجرحى في قاعدة العند الجوية وبعض المشافي التي استقبلت أعداد كبيرة من ضحايا المرتزقة.

وكانت القاعدة نفسها تعرّضت مطلع عام 2019 لهجوم من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية أثناء عرض عسكري، أسفر عن مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية بميلشيات هادي ومقاتلين آخرين من مرتزقة العدوان.

وبث ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد لعشرات القتلى والجرحى في قاعدة العند الجوية وبعض المشافي التي استقبلت أعداد كبيرة من ضحايا المرتزقة .

وكانت القاعدة نفسها تعرّضت مطلع عام 2019 لهجوم من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية أثناء عرض عسكري، أسفر عن مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية بميلشيات هادي ومقاتلين آخرين من مرتزقة العدوان.