المشهد اليمني الأول

اطلع مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الأحد ، على أنشطة ومشاريع مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية والخطط المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد العميد يحيى سريع بدور المؤسسة ومبادراتها في دعم جبهات العزة والشرف وزياراتها للخطوط الأمامية وتوزيع الهدايا العينية على المرابطين، وكذلك الاهتمام بالجرحى وتبنيها لمركز الشعب لرعاية الجرحى، والاسهام في تقديم مبالغ مالية شهرية كمرتبات للجرحى.

وخلال الزيارة طاف العميد سريع ومعه مدير عام المؤسسة الدكتور أحمد الكبسي بأجنحة معرض الفن التشكيلي (مظلومية اليمن) الذي تنظمه المؤسسة، معرباً عن إعجابه بما تضمنه المعرض من لوحات فنية وثقت مآسي الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، كما أبرزت شموخه وصموده رغم المعاناة التي يعيشها.

فيما أكد الكبسي، أن ما تقدمه المؤسسة من دعم واهتمام بالمرابطين في الجبهات أو الجرحى أو أبناء الشهداء والجرحى، يعتبر أقل واجب تجاه رجال الرجال وما يقدمونه من تضحيات دفاعاً عن الوطن.