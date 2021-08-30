المشهد اليمني الأول

توقيف 55 ضابطا في صنعاء وإحالتهم للإجراءات القانونية بعد أن ثبت ارتكابهم لمخالفات جسيمة

كشفت لجنة استقبال شكاوى المواطنين بمراكز الشرطة، الإحصائية النهائية للشكاوى المقدمة ضد مراكز الشرطة في محافظة صنعاء والإجراءات المتخذة حيالها.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم، أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها اللجنة في محافظة صنعاء بلغ خلال 40 يوما 316 شكوى تم إنجاز عدد 278 شكوى، و38 شكوى قيد الإجراءات .

وأكدت اللجنة توقيف 55 ضابطا ثبت ارتكابهم لمخالفات جسيمة في أقسام الشرطة وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية، كما تم توجيه إنذارات لعدد 27 ضابطا لارتكابهم مخالفات إجرائية بسيطة.

وبينت اللجنة أن تصنيف الضباط الموقوفين 2 مدراء أمن مديريات و 4 نواب مدراء أمن، و6مدراء إدارات البحث الجنائي في المديريات وآخرين من مدراء مراكز الشرطة ورؤساء أقسام البحث الجنائي ونوابهم.