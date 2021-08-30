المشهد اليمني الأول

سير أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم الاثنين ، قافلة من الرمان والعنب دعماً للمرابطين في الجبهات بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

وخلال تسيير القافلة التي حضرها وكيلا المحافظة محسن الحمزي وصالح عقاب، نظم أبناء المديرية وقفة أكدوا خلالها الاستمرار في رفد الجبهات بقوافل العطاء حتى تحقيق النصر.

فيما أشاد وكيلا المحافظة، بدور أبناء مديرية سحار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء مما تجود به مزارعهم من منتجات.. مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وندد المشاركون في الوقفة، باستمرار جرائم العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية في ظل صمت أممي مخزي.. مؤكدين أن ذكرى استشهاد الإمام زيد محطة لاستلهام الدروس والعبر في مواجهة الطغاة والمستكبرين.