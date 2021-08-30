المشهد اليمني الأول

ضبطت الأجهزة الأمنية بميناء الحديدة، ست حاويات ناموسيات استقدمتها منظمة الصحة العالمية، من ما يسمى مركز “الملك سلمان”.

وأوضح مدير فرع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية بمحافظة الحديدة جابر الرازحي أن الشحنة مخالفة لما قدم لها من تصاريح، مؤكدا أنه تم رفضها.

وأدان ما قامت به منظمة الصحة العالمية من إجراءات مضللة لاستقدام شحنة الناموسيات لشعب تقتله الصواريخ والطائرات والبوارج السعودية .. مؤكدا أن من يقتل الأطفال والنساء في اليمن ويمنع عنهم الغذاء والدواء لا يمكن له أن يقدم أي مساعدة لإنقاذ حياتهم.

ودعا مدير فرع المجلس منظمة الصحة العالمية، إلى سرعة إرجاع الشحنة مالم سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها .. مطالبا المنظمة بالاعتذار الرسمي للشعب اليمني والحكومة جراء هذا التصرف.

وأشاد بيقظة أمن ميناء الحديدة في ضبط هذه المواد وغيرها من المساعدات التالفة والممنوعة التي تسعى دول العدوان من خلالها لتمرير مخططاتها العدائية تحت مسمى مساعدة الشعب اليمني.