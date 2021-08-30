المشهد اليمني الأول

التقى رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن عبدالله يحيى الحاكم اليوم الاثنين بصنعاء، مشايخ وأعيان قبائل آل العريف بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا والمواضيع التي تهم أبناء مديرية ناطع بعد تطهيرها من عناصر تنظيم القاعدة وداعش ومرتزقة العدوان السعودي والإماراتي في العمليات النوعية التي كسرت شوكة الإرهاب وأجبرت من تبقى منهم على الفرار إلى المناطق المحتلة في جنوب الوطن.

وثمن اللواء الحاكم، الدور الوطني المشرف لقبائل آل العريف وكافة أبناء قبائل البيضاء الذين وقفوا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة عناصر الإرهاب من القاعدة وداعش والمرتزقة، موضحاً انه بفضل تلاحم أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم قبائل البيضاء تحقق النصر على فلول الإرهاب ومرتزقة العدوان.

وأشار اللواء الحاكم، إلى أن مناطق ومديريات محافظة البيضاء باتت تنعم بالأمن والاستقرار بعد دحر عناصر الشر والإرهاب منها.

من جانبهم عبر مشايخ وقبائل آل العريف، عن تقديرهم للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والقيادة العسكرية العليا، على الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم المواطنين في مختلف الجوانب الخدمية.