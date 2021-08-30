المشهد اليمني الأول

بالتزامن مع تصاعد وتيرة المواجهات في مأرب وسط محاولات سعودية لإعاقة تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب، تعرضت السعودية، مساء الاثنين، لهجوم جوي جديد يعد الثاني في أقل من 12 ساعة.

وتداولت وسائل إعلام سعودية رسمية قبل قليل بيان لناطق تحالف العدوان تركي المالكي يؤكد فيه تعرض مدينة جيزان لهجوم بصاروخ باليستي في الوقت الذي تعرضت فيه خميس مشيط، حيث أكبر القواعد العسكرية السعودية جنوب اليمن، لهجوم بطائرة مسيرة.

وأعلن تحالف العدوان، في وقت مبكر فجرا اليوم، تعرض السعودية لهجوم جوي نفذ بـ3 طائرات مسيرة دون أن يكشف تفاصيل جديدة عنها.

يشار الى ان صنعاء لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن طبيعة العمليات الهجومية المتكررة في العمق السعودي حتى اللحظة.

هذه التطورات في المشهد تشير إلى أن اليمن في طريقها لمزيد من التصعيد الميداني خصوصا بعد الانتصارات التي شهدتها مأرب خلال الساعات الماضية ومحاولة السعودية وضع ثقلها العسكري في محاولة لعرقلة أي تقدم هناك عبر تكثيف الغارات الجوية مع انتهاج سياسة الأرض المحروقة على تخوم المدينة.