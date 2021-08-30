المشهد اليمني الأول

تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لضحية جديدة من ضحايا ادوات الاحتلال في تعز المُحتلة تتحدث فيه عن حادثة يندى لها جبين الانسانية ولايقدم عليها سوى اناس متوحشون انسلخوا عن كل القيم الانسانية باقتحام منزل طالبة معاقة حركيا و تدرس كلية الاداب قسم الاعلام جامعة تعز ووحيدة في منزلها في منطقة الكمب تعز المُحتلة حيث اقتحم المنزل ثلاثة جنود بالزي المدني ينتمون الى مايسمى اللواء 22 ميكا التابع لحزب اخوان العدوان حزب الاصلاح .

حيث افادت نجيبة علي عقلان بانها تعرضت للضرب والرفس والاهانات والتعرض لشرفها بانها قحبة وهذا بيت القحبة واخذ تلفونها وانتهاك خصوصيتها وبكل صفاقة وصلت الى درجة ارسال لها مواد اباحية واطلاق عليها نعوت المشكوك بها والجاسوسة واتهامها بالزنا

واشارت الضحية نجيبة ان هذة تصرفات الدولة الفاشلة والسارقة وبلا اخلاق. وطالبت الضحية نجيبة الناشطين بنشر مظلوميتها لتصل الى من يهمة الامر لانصاف طالبة معاقة حركيا وفضح هذة الدولة اللاخلاقية.

لاستماع المقطع الصوتي وبصوت الطالبة نجيبة علي عقلان هنا