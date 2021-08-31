المشهد اليمني الأول

بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لانتصار المقاومة الاسلامية في لبنان على العدوّ الاسرائيلي، بارك المتحدث الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام للمقاومة في لبنان انتصارها وما حقّقته من إنجازات باهرة وعظيمة في وجه الكيان الصهيوني الغاصب الذي كان يحتلّ جزءًا من تراب لبنان والذي كان يمثل ضررًا كبيرًا على فلسطين المحتلة والشعب الفلسطيني”.

وقال عبدالسلام لموقع “العهد الإخباري”: “نتمنّى لهذه المقاومة أن تستمر في صمودها وتدبّرها العسكري والسياسي والشعبي والاجتماعي والاقتصادي في مواجهة كافة التحديات ونسأل الله التوفيق والنصر والسداد والتمكين والمزيد من التقدم والعطاء والنصر”.