غرد السفير البحريني لدى تل أبيب “خالد يوسف الجلاهمة” على حسابه بـ”تويتر” بالعربية والعبرية والإنجليزية، ليعرب عن سعادته بوصوله إلى الكيان الصهيوني لتمثيل البحرين.

I am honored to announce that I will be arriving in Tel Aviv today to begin my post as #Bahrain’s first Ambassador to #Israel.

— Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021