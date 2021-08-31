المشهد اليمني الأول

غرد السفير البحريني لدى تل أبيب “خالد يوسف الجلاهمة” على حسابه بـ”تويتر” بالعربية والعبرية والإنجليزية، ليعرب عن سعادته بوصوله إلى الكيان الصهيوني لتمثيل البحرين.

وقال “الجلاهمة”: “يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل”.

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

I am honored to announce that I will be arriving in Tel Aviv today to begin my post as #Bahrain’s first Ambassador to #Israel. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

אני מתכבד להודיע ​​כי אגיע היום לתל אביב כדי להתחיל בתפקידי כשגריר של #בחריין הראשון ב-#ישראל. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

تغريدات السفير البحريني لم تمر دون تقريع, وبحسب ما رصد المصدر فقد تعرض لهجوم لاذع من مختلف البلاد العربية وخصوصاً من بلده البحرين.

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

والإثنين، أعلن كيان احتلال العدو أن السفير البحريني لدى تل أبيب، سيصل إليه الثلاثاء، لتولي مهامه رسميا.

وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي، تعيين “الجلاهمة” سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو/أيار الماضي؛ أدى “الجلاهمة” اليمين القانونية، أمام العاهل البحريني الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”.

وفي 30 مارس/آذار أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

و”الجلاهمة” هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وبوصوله، سيصبح “الجلاهمة” رابع سفير عربي في كيان احتلال العدو بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي “إيتاي تاغنر”، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقع الكيان الصهيوني والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات .