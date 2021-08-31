المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بلينكن الذي أدان فيها الهجمات العسكرية المتكررة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على المملكة.

وخاطب محمد علي الحوثي بلينكن في تغريدة له على تويتر قائلاً “إذا كنتم سحبتم الكلاب الأمريكية من أفغانستان حتى لا تتعرض للخطر، فإن الأولى بالأمريكان الانسحاب من العدوان العسكري على اليمن حتى لا يتعرض أحد للخطر أيضاً، ويعود الاستقرار للمنطقة

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وكان وزير الخارجية الأمريكية بلينكن قد أكد إدانة الولايات المتحدة الأمريكية بشدة لهجوم القوات المسلحة اليمنية ‏الأخير على المملكة، الذي استهدف مطار أبها الدولي، مما أدى إلى إصابة ثمانية وإلحاق أضرار ‏بإحدى الطائرات المدنية وفق مصادر إعلامة سعودية.

يشار الى ان القوات المسلحة اليمنية لم تصدر أي تصريح رسمي بشأن طبيعة العمليات المتكررة على المملكة حتى اللحظة.