المشهد اليمني الأول

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة بمسيرات جماهيرية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

وحددت اللـجنة المنظمة للفعاليات بأمانة العاصمة ساحة المطار للرجال وساحة جامع الشعب مكانا للمسيرة النسائية عصر الخميس إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

كما اللجنة المنظمة للفعاليات بمحافظة الحديدة للمشاركة الواسعة بمسيرة عصر الخميس في شارع الميناء.

كما دعت اللجـنة المنظمة بمحافظة صعدة للمشاركة الواسعة في مسيرة جماهيرية صباح غد الخميس تحت شعار ( بصيرة وجهاد ) في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

وأهابت اللـجنة بأحرار الشعب اليمني الحضور المشرف لاستلهام الدروس والعبر من ثورة الإمام زيد ومنهجيته في مقارعة الظلم والطاغوت.