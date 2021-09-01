المشهد اليمني الأول

ألقت القوات العراقية القبض اليوم الأربعاء على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائياً وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمحافظة كركوك وبعد التحقيق معه اعترف بأنه انتمى لعصابات “داعش” وعمل مع المفارز الإرهابية لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية”.

وأضاف البيان إن الإرهابي أقر بالمشاركة في هجمات إرهابية وعمل أيضاً على نقل الأسلحة والأعتدة إلى الخلايا الإرهابية داخل محافظة صلاح الدين مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.