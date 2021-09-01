المشهد اليمني الأول

كشفت إسرائيل أمس الثلاثاء عن تحرك عسكري خطير جدا في البحر الأحمر ستكون له تداعيات كبيرة.

وأوضحت قناة “كان” الإسـرائيلية الرسمية أن سفناً حربية تابعة لبحرية العدو الصهيوني قامت خلال اليومين الماضيين بجولة مشتركة في مياه البحر الأحمر.

ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل حول ماهية السفن المشاركة، أو أهداف هذه الجولة التي تعد الأولى من نوعها.

كما نشرت وسائل إعلام عبرية تسجيل فيديو لتحليق طائرة البحرية الأمريكية “بوسيدون” المشاركة في مناورات بحرية إسـرائيلية-أمريكية.

وأوضحت أن هذه المناورات مخصصة للتجسس والحرب ضد السفن والغواصات.

وفي سياق متصل، كشف موقع “إسرائيل ديفينس” عن تسلم البحرية الإسرائيلية سفينة حربية رابعة من طراز (ساعر 6).

وأوضح الموقع أنه وصلت أمس الاثنين حاملة الصواريخ ساعر 6 (نيتساخون) إلى كيان الإحتلال، ولفت إلى أن السفينة وصلت من ألمانيا بعد رحلة استغرقت أسبوعين ورست في القاعدة البحرية في حيفا شمال فلسطين المحتلة.

ولم يذكر الموقع إن كان سيتم إرسال هذه السفينة المتطورة إلى البحر الأحمر في المرحلة المقبلة أم لا.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة التوتر الكبيرة بين كيان الإحتلال وإيران والتهديدات المتبادلة بين الجانبين.

وفي إبريل الماضي، تعرضت سفينة “ساويز” المملوكة لإيران لهجوم عندما كانت تبحر في البحر الأحمر في هجوم إسرائيلي جديد.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن معلومات تتحدث عن تعرض السفينة الإيرانية “ساويز” لاستهداف بلغم لاصق في البحر الأحمر.

وبحسب بيانات موقع “مارين ترافيك” فإن سفينة “ساويز” الإيرانية متوقفة في عرض البحر الأحمر مع ورود أنباء عن تعرضها لهجوم.

من جانبها، نفت واشنطن استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر بعد معلومات عن تعرض سفينة “ساويز” لهجوم.

ودفعت تصرفات الإمارات لجلب التوتر إلى منطقة الخليج عقب الضربات المتبادلة بين كل من إسـرائيل وإيران في هذه المنطقة.

وعقب إعلان اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسـرائيل تصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج.

وتلمح إيران إلى أن الإمارات توفر أراضيها لأجهزة المخابرات الإسرائيلية للعمل ضدها.

المصدر: قناة “كان” الإسـرائيلية