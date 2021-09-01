المشهد اليمني الأول

صـواعق رعدية تودي بحياة أربعة مواطنين وتصيب أربعة آخرين في هذه المحافظة “تفاصيل وأسماء”

توفي 4 مواطنين وأُصيب 4 آخرين، جرّاء إصابتهم بصواعق رعدية بعزلة بني دهمان في مديرية حفاش بمحافظة المحويت.

وذكرت شرطة المديرية أن الصـواعق الرعدية نتج عنها وفاة كلآ من:

1 – سليمان علي علي الحوض.

2 – مساعد صالح حسن الحوض.

3 – محمد صالح علي الحوض.

4 – كمال محمد عبده العقبي.

وإصابة كلٍ من:

1 – عبدالملك علي علي الحوض.

2 – عبده حسن علي الحوض.

3 – هشام دحان الحوض.

4 – طه صالح شخير.

وأوضحت شرطة أمن المديرية، أن المنطقة التي تعرضت للصـواعق، جبلية مرتفعة، ومعرضة للصواعق الرعدية بشكل دائم، إلى جانب تواجد أبراج الاتصالات التابعة لبعض الشركات والتي تعمل على سحب الصواعق الرعدية.

فرع مصلحة الدفاع المدني بشرطة المحافظة، شدد على المواطنين الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية من خطر الصـواعق الرعدية وعمل كل الاحتياطات اللازمة التي يجب التقيّد خلال الأمطار الرعدية.