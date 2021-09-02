المشهد اليمني الأول

ضبطت الإدارة العامة لوقاية النبات التابعة لوزارة الزراعة والري، ممثلة بفريق محطة الحجر النباتي بميناء الحديدة اليوم الأربعاء، 5493 طن بازلاء خضراء وجافة مصابة بآفات مخزنية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وبحسب وكالة (سبأ)، أوضح مدير وقاية النباتات المهندس هلال الجشاري أنه تم التأكد من إصابة الشحنة بآفات مخزنية بأطوارها المختلفة وبنسب تعدت المسموح بقانون الحجر، بناء على معاينة فريق الحجر النباتي والوقاية، المعنيين بالتفتيش على الإرساليات النباتية بمحطة الحجر النباتي بميناء الحديدة.

وأشار إلى أن المعطيات تؤكد بأن الشحنة مخالفة لقانون الحجر النباتي ولائحته التنفيذية كما أن الحاويات التي نقلت الإرساليات النباتية فيها غير صالحة لنقل المواد الغذائية الخاصة بالاستهلاك الآدمي لأنها مهترئة وغير نظيفة وليست معقمة ويوجد فيها مخلفات لشحنات سابقة.

وأكد الجشاري أنه تم رفض هذه الشحنة التي يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إدخالها إلى اليمن كمساعدات، والتوجيه بإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ الذي وصلت منه (أمريكا) بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وحذر من خطورة تمرير مثل هذه المواد أو السماح بدخولها وتوزيعها للمستهلك تحت مسمى مساعدات، كونها تمثل سببا رئيسيا لنقل الحشرات والآفات النباتية إلى البلاد، إلى جانب خطورتها في جعل المستهلكين عرضة للإصابة بالأمراض.

ولفت مدير وقاية النباتات، إلى أهمية دور منافذ الحجر النباتي في حماية مصادر الأمن الغذائي باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المحاصيل الزراعية من الإصابة بالآفات النباتية التي قد تدخل أو تنتقل عبر الإرساليات.

يشار إلى أن هذه الشحنة تعتبر الثانية التي تم ضبطها خلال شهرين، حيث تم خلال الفترة الماضية ضبط شحنة بازلاء مصابة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تزن ألفاً و ٧٦٨ طناً بمحطة الحجر بالحديدة قادمة من أوكرانيا.