المشهد اليمني الأول

دعا الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة قوات تحالف العدوان الى الرحيل من محافظة المهرة.

وقال الحريزي في حوار صحفي أن المحتل السعودي لا يعلم بأن أبناء المهرة ينحدرون من أصول شداد بن عاد وهو من أشهر ملوك قوم عاد حكم الدنيا بجبروته وارتبط اسمه بتشييد إرم ذات العماد الوارد ذكرها في القرآن الكريم، فلا داعي للعنتريات مع أحفاد ملوك الأرض، واضاف الحريزي: “ارحلوا من المهرة أو ستقاتلكم الأنس والجن دفاعا عنها”.

نحن وصنعاء في حندق واحد

وحول علاقته بصنعاء قال: علاقتنا بالعاصمة صنعاء ورجالها الصناديد ليست للوصول إلي مكان في الدولة أو للشهرة نحن معهم لأننا في خندق واحد لتحرير اليمن من الغزاة والمحتلين وأي معسكر سعودي في المهرة تستلمه جراثيم الإمارات للتنكيل بأبناء المهرة مثلما يفعلون في باقي محافظات الجنوب .

وقال الحريزى: يجب على قبائل المهرة السيطرة على كل المعسكرات التي غادرتها قوات المحتل السعودي أمس وقبل أمس في المسيلة وسيحوت وحصوين وحوف وكل موقع تسيطر عليه القبائل الموجودة حوله أو راح تسيطر عليها قوات الشرطة العسكرية التابعة لصعاليك الإمارات.

وفي رده على اقالته من منصب قائد حرس الحدود ووكيل لشؤون الصحراء بالمحافظة ومن اي موقع يتحدث رد عليه الشيخ: “أنا مقاوم يمني ضد الغزاة والمحتلين ولا تهمني المناصب والرتب العسكرية بقدرما يهمني الدفاع عن أرضي ووطني اليمن”.