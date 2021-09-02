المشهد اليمني الأول

شهدت العاصمة صنعاء، عصر اليوم الخميس ، مسيرة جماهيرية كبرى في ساحة شارع المطار، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد -عليه السلام- تحت شعار “بصيرة وجهاد”.

ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات المعبِّرة عن أهمية إحياء هذه الذكرى، لتأكيد المُضي على نهج الإمام زيد -عليه السلام- وشجاعته، وتضحياته، في مواجهة العدوان الأمريكي- السعودي.

كما رفعوا اللافتات المنددة بجرائم أمريكا بحق الأمّة ونهب ثرواتها، والمؤكدة على الاستمرار في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وردد المشاركون الهتافات المعبّرة عن عظمة ثورة الإمام زيد، وأهمية استلهام الدروس والعِبر منها، لتعزيز الصمود والثبات، والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

وأكدت الحشود الجماهيرية الاقتداء بالإمام زيد، والسير على المبادئ والقِيم التي ضحى من أجلها لنصرة الحق، والدفاع عن المستضعفين، ومقارعة الظالمين والطغاة.

وجددت التأكيد على الاستمرار في الصمود والثبات، ودعم المرابطين في الجبهات، لمواجهة قوى العدوان، ومواصلة معركة التحرر والاستقلال، ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية.

وأشارت إلى أن الشعب اليمني يسير اليوم على نهج أئمة وقادة الإسلام العظماء في مواجهة العدوان الأمريكي- السعودي -الإماراتي، الذي يرتكب وما يزال جرائم بحق النساء، والأطفال، والشيوخ، وتضييق الخناق على اليمنيين.

واعتبر المشاركون في المسيرة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد محطة تعبوية للأمة، لتعزيز وحدة الصف، والوقوف في وجه طواغيت العصر والمستكبرين، مهما كانت التضحيات.

ولفتوا إلى أن الإمام زيد -عليه السلام- حمل راية الحق -في زمن السكوت- ضد الظلم والباطل، الذي جسّد بثورته معاني الجهاد والتضحية، والتحرك في سبيل الله.

تخللت المسيرة قصيدة للشاعر عبدالسلام المتميّز، تطرّقت إلى شجاعة الإمام زيد، وثورته في مقارعة الظلم والطغاة، ورفض الذل والخضوع ونصرة الحق والدين.

وأكدت على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي- السعودي حتى تحقيق النصر، مهما بلغت التضحيات.