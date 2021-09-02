المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة الحديدة عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات نددت بالسياسة الأمريكية الاستعمارية والمستبدة في المنطقة العربية والإسلامية.

وردد المشاركون هتافات أكدت السير على نهج الإمام زيد عليه السلام في مواجهة قوى العدوان والاستكبار.

وأشار المشاركون في المسيرة إلى أن اليمن يتعرض لعدوان ظالم على رأسه أمريكا وأدواتها في المنطقة، شبيه بالمعركة التي خاضها الإمام زيد في تصديه لقوى الظلم والطغيان.

وأكد المشاركون أهمية التحلي بالصبر والوعي والثبات في مواصلة التصدي للعدوان الأمريكي السعودي.. مستنكرين ما تتعرض له مقدرات الشعب اليمني من نهب وسرقة من قبل قوى العدوان والمرتزقة وقطع مرتبات الموظفين، بهدف مضاعفة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بالإضافة إلى الحصار الجائر الذي يتعرض له الوطن.

وحمل المشاركون من أبناء الحديدة الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها والأمم المتحدة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في حال استمرار قوى العدوان في أعمالها الإجرامية بحق الشعب اليمني.

تخلل الفعالية فقرات إنشاديه وقصيدة شعرية.

إلى ذلك أحيا أبناء مديريات المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة ذكرى استشهاد الإمام زيد بفعالية خطابية في مديرية الجراحي.

وألقيت في الفعالية كلمات وقصائد شعرية، تحدثت عن نهج الإمام زيد وعلمه ونصحه لعلماء الأمة، وثورته في وجه الطغاة والمستكبرين.. مؤكدة السير على درب حليف القرآن في مواجهة الاستكبار، وطغاة العصر والتصدي للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وربطت الكلمات بين تضحيات الإمام زيد خلال مواجهته لطغاة عصره، وبين ما يجده الشعب اليمني في مواجهة طغاة اليوم أمريكا وإسرائيل وأذيالهم في المنطقة.

كما نظم أبناء مديريات المربع الشمالي فعالية خطابية بمديرية القناوص أكد المشاركون فيها على أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد واستلهام العبر من حياته .

ودعوا إلى غرس مفاهيم الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق في نفوس الأجيال من خلال اتباع أعلام الهدى للحفاظ على مسار الأمة من الانحراف أمام دعوات التضليل التي يشنها أعداء الأمة الإسلامية في كل العصور.