المشهد اليمني الأول

كشف الإعلامي والمراسل في قناة الجزيرة الإخبارية سمير النمري عن مقدار ما يستلمهُ مسؤولي حكومة المرتزقة التي تقطن في فنادق الرياض رواتبهم بالعملة الصعبة الدولار كلاً حسب منصبه.

وقال النمري في منشور له على صفحته الرسمية فيسبوك” قبل 3 أيام استلم مسؤولي حكومة الفنادق راتب شهري يوليو وأغسطس:

وأوضح بان الراتب الشهري لكل مسؤول كالتالي :

الوزير: 7 آلاف دولار

وكيل الوزارة: 5 آلاف دولار

مستشار بدرجة وكيل وزارة: 4 آلاف دولار

مستشار: 2 الفا دولار

مدراء العموم خارج اليمن: 1500 دولار

بالإضافة لرواتب مئات الموظفين والمتعاونين والمرتزقة الآخرين الذين يقيمون في الرياض والقاهرة واسطنبول.

بينما الجنود المرتزقة في ما يسمى بـ “الجيش الوطني” الذين يقاتلون في صفوف تحالف العدوان.

وقال “بينما جنود الجيش الوطني الذين يقاتلون في الجبهات ويقدمون أرواحهم رخيصة من أجل الوطن تقدم لهم حكومة الشرعية ممثله بوزارة الدفاع المماطلة المخجلة لأكثر من سنه بغير رواتب.

وحمل مراسل الجزيرة النمري حكومة الفار هادي المسؤولية، قائلاً “وحدها الحكومة من تتحمل نتائج الحسم في المعركة