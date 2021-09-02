المشهد اليمني الأول

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، بصرف النصف الأول من معاش شهر مايو 2018م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأشار رئيس الهيـئة العامة للتأمينات والمعاشات الأستاذ إبراهيم الحيفي، إلى توجيهات فخامة الرئيس المشير مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، التي تقضي بالإهتمام بشريحة المتقاعدين، تكريماً وعرفاناً لما بذلوا وقدموا للوطن والشعب خلال فترات أعمالهم.

وشدد على كافة فروع الـهيئة ببذل أقصى الجهود وكافة الطاقات لتذليل عملية الصرف للمستفيدين… مشيداً بالجهود الفاعلة لكوادر الهيئة وحرصهم على تنفيذ الأعمال بكل مسئولية.

وثمن الحيفي دعم ومساندة قيادة الدوله بشريحة المتقاعدين، والتعاون الدائم من قبلهم حتى إستكمال الإجراءات وبدء عملية الصرف