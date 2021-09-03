المشهد اليمني الأول

شكر وزير الخارجية اللبناني السابق، رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، في اتصال مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، إيران على إرسال المحروقات إلى لبنان.

وخلال الاتصال الهاتفي هنأ باسيل، عبد اللهيان على توليه المنصب الجديد، منتقدا بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية “سياسة أولئك الذين يجوعون الشعب اللبـناني من أجل تحقيق أهداف سياسية، ودعا الى ضرورة تطوير العلاقات بين الطرفين على كافة الأصعدة”.

ونقل خلال الاتصال رسالة شفهية من الرئيس اللـبناني ميشال عون إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

من جانبه أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداد إيران لتزويد لبنان بمزيد من الوقود إذا ما ظهرت لديه حاجة لذلك، مشيدا بـ”الخطوة التي أقدم عليها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله بكسره الحصار الذي اصطنعه الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبـناني”.

وأعتبر أن “خطوة نصر الله تبرهن على حقيقة أن السبيل الوحيد لتقدم لبـنان وازدهاره يتمثل في اعتماده على نفسه واستثماره لثرواته وموارده”، مشددا على أن “إيران لا تجد أية حدود وقيود أمام تطوير العلاقات الثنائية مع لبـنان، ومؤكدا موقف إيران الثابت من دعم الحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية”.

وفي لسياق قال سفير إيران في لبـنان، محمد جواد فيروزنيا، إن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريبا، وإن هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأمريكي.

واضاف : “أننا لن نسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأمريكيين، ولن نسمح لأي جهة اقليمية ودولية أن تمنع عملية نقل الوقود، كما أن هناك بواخر أخرى على الطريق”.

وجدد السفير الايراني عروضا ايرانية بحل مشكلة الكهرباء في لبـنان ، وتوفير الادوية للمستشفيات الللبنانية التي تعاني من نقص في المستلزمات الدوائية .