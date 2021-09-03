المشهد اليمني الأول

أفادت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في حركة “طالبان” بأن الملا عبد الغني بردار سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقالت الوكالة إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

الى ذلك قالت شبكة “RT” الروسية بأن حركة “طالبان” قد تعلن عن تشكيل حكومتها بشكل رسمي اليوم بعد صلاة الجمعة.

والملا بردار هو رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان” حاليا.

وقد عاد الملا بردار من العاصمة القطرية الدوحة إلى كابل بعد أن سيطرت حركة “طالـبان” على العاصمة الأفغانية وعدة مدن أخرى في 15 أغسطس الماضي.

وكان برادر أحد المؤسسين لحركة “طالـبان” إلى جانب صهره الزعيم الروحي للحركة الملا عمر، الذي توفي عام 2013.

وتشكيل طالـبان لحكومة منفردة مؤشر الى تخليها عن ايجاد صيغة حكم توافقي في افغانستان ينهي مأساة هذا البلد