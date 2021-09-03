المشهد اليمني الأول

كشفت وكالة رويترز العالمية أن المملكة العربية السعودية قد تُخفّض أسعار النفط الخام لشهر أكتوبر.

وقالت الوكالة إن القرار المفاجئ جاء على إثر تراجع الصادرات النفطية من الرياض إلى دول آسيا التي استعاضت ببدائل من دولة أخرى.

وسجلت أسعار النفط تراجعاً إثر تجدد المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة السلالات المتحورة منه.

يشار إلى أنه تم خلال الساعات الماضية تسجيل أرقام قياسية بالسلالات المتحورة من كورونا أبرزها سلالة دلتا.

لهذا سجلت أسعار النفط انخفاضا لافتا، حيث انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة إلى 71.07 دولار للبرميل.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة إلى 67.42 دولار للبرميل.

ويوم الأربعاء الماضي، سجلت أسعار النفط انخفاضا بعد ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الجاري، وجاء ارتفاع أسعار النفط بالأيام الماضية بسبب تراجع إنتاج المكسيك من الخام.

إضافة إلى دلائل تفيد بأن الصين أكبر مستورد للخام في العالم احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا، فقد هبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 في المائة إلى 70.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة أيضا إلى 67.26 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخامين نحو ثمانية بالمئة خلال اليومين السابقين، لتمحو معظم الخسائر التي منيت بها على مدار سبع جلسات.

أيضا صعدت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 ألف برميل يوميا نتيجة حريق في رصيف نفطي، لكن شركة النفط الحكومية تتوقع استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر الجاري.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في “أواندا” إدوارد مويا إنه “ينبغي أن يظل برنت مدعوما جيدا رغم الضعف اليوم”، وأضاف “إذ أن سوق النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير هذا الوضع قريبا”.

فيما قالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل، وكان ذلك على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2021، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطا قدره مليون برميل.

أيضا توقع محللون في السوق تراجعا بـ 2.7 مليون برميل لمخزونات الخام و1.6 مليون برميل لمخزونات البنزين.

ويوم الجمعة الماضي 20 أغسطس، سجلت أسعار النفط ارتفاعا من أدنى مستوياتها في 3 أشهر.

وأكدت وكالة “رويترز” أنه رغم ذلك فإن أسعار النفط ما تزال في طريقها لخسارة أسبوعية تزيد عن 5 %.

وأدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات ارتفاع في الإصابات بسلالة “دلتا” لإضعاف توقعات الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.4 في المائة إلى 66.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش.

وجاء ارتفاعها بعدما نزلت 2.6 في المائة الخميس لأقل مستوى منذ مايو/أيار الماضي، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول والمقرر أن ينتهي أجلها يوم الجمعة 38 سنتا.

وهذا الارتفاع بما يعادل 0.6 في المائة إلى 64.07 دولار للبرميل، بعدما تراجعت 2.7 في المائة الخميس.

وأيضا صعد أيضا عقد أكتوبر/تشرين الأول لخام غرب تكساس الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولار للبرميل، في حين نقلت “رويترز” عن محللين قولهم إن “القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط”.