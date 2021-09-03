المشهد اليمني الأول

خلال اقل من ساعة من كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أمس الخميس اجتاح وسم #بصيرة_وجهاد مواقع التواصل الاجتماعي ووصلا الى الترند الاول في اليمن، حيث كانت جملة السيد “شعبنا سيكون حرا عزيزا وليس متسولا عند آل سعود أو آل نهيان” الاكثر إعادة نشر بين الناشطين.

واكد السيد القائد في كلمته على مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما بالبصيرة أولا ثم بالجهاد، موضحا: نحتاج إلى البصيرة في تحديد الأولويات وفي مواجهة حملات التشويه.

وشد على ان “كتاب الله لا يدعنا أن نسكت في مواجهة العدوان والحصار على شعبنا” و”لا يمكن أن نصمت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وأمتنا تستباح وتظلم من فلسطين إلى اليمن”.

ونوه الى أن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا اليمني تجاوزت قدرة الولايات المتحدة في التغطية عليها.

“علي شرف المحطوري” غرد قائلا: الثورة فكر.. نهج وقيادة الثورةُ عز وإباءٌ وكرامة والثورةُ لاءاتٌ كبرى ضد الطغيان .. نحو إحياء ذكرى ثورة الإمام زيد بن علي عليهما السلام …. #حليف_القرآن #بصيرة_وجهاد

“جمال ابومكيه” غرد قائلا: يمانيون شعبا إذ تراه رأيت أباه لقمان الحكيما.. ذكرى استشهاد #الامام_زيد عليه السلام

“شموخي يماني” قال: البصيرة البصيرة ثم الجهاد وهذه التي جعلت شعبنا يستمر في ثورته وصموده في مواجهة الظلم والفساد الممتد من عهد هشام بن عبدالملك الى عند محمد بن سلمان

“الشيخ ربيش الوشاح” غرد قائلا: حدق بعينيك واترك للرؤى امدا فما البصير كمن في عينه رمدُ من موطني شكل التاريخ أسطره ومن بلادي نبوءات الهدى تلدُ. ذكرى استشهاد الامام زيد عليه السلام #العاصمة_صنعاء #بصيرة_وجهاد